Police Training : राज्यात निवड झालेले 12 हजार ‘पोलिस’ लवकरच प्रशिक्षणाला

Police Training : महाराष्ट्र पोलिस दलातील १७ हजार ४४१ रिक्त पोलिस शिपाई पदांसह विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, ११ हजार ९५६ पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना सप्टेंबरअखेर मूलभूत प्रशिक्षणासाठी रवाना केले जाणार आहे. दरम्यान, इडब्ल्यूएस प्रवर्गातील तांत्रिक अडचणींमुळे पाच हजार ७८५ पदांवरील उमेदवारांच्या निवडीचा पेच कायम असून, उमेदवारांना प्रतीक्षा लागून आहे. (12 thousand police selected in state will soon undergo training )