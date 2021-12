नागपूर : देशात काँग्रेस जुना पक्ष आहे. अनेक वर्ष त्यांनी सत्ता उपभोगली आहे. मागील दोन निवडणुकीत त्यांना केंद्रात सत्ता स्थापन करता आली नाही. मोदी लाटेत सर्वच पक्षांचे काहीही चालले नाही. भाजपला सत्तेपासून दूर करायचे असेल तर विरोधी पक्षांना काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही (There is no alternative but Congress), असे राष्ट्रवादीचे (National Congress party) अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) म्हणाले. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी आधीपासून काँग्रेस शिवाय मोट बांधणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

देशात महागाई चांगलीच वाढत चालली आहे. तसेच खासगीकरणावर भर दिला जात आहे. हे देशासाठी धोकादायक असल्याचे विरोधकांकडून बोलले जात आहे. भाजपला प्रत्येक आघाडीवर टार्गेट केले जात आहे. देश वाचवायचा असेल तर भाजपला सत्तेपासून दूर करा, असे बोलले जात आहे. यासाठी विरोधकांच्या हालचाली सुरू आहेत.

भाजपविरुद्ध सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची गरज (The need to come together and fight) असल्याचे बोलले जात आहे. यासाठी प्रयत्नही केले जात आहे. विरोधकांमध्ये काँग्रेसच मोठा पक्ष आहे. त्यांना सोबत घेतल्याशिवाय भाजपसोबत लढणं अशक्य आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर करायचे असेल तर सर्व विरोधकांना काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काँग्रेस शिवाय मोट बांधणं अशक्य असल्याचे आधिच म्हटले आहे, असे नवाब मलिक म्हणाले.

सामूहिक नेतृत्व

विरोधकांनी एकत्र येताना विचार करण्याची गरज आहे. काँग्रेससह नॅान युपीएच्या खासदारांची संख्या १५० आहे. त्यांना पण सोबत आणणे गरजेचे आहे. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांची मोठी आघाडी निर्माण करण्याचे काम देशात होईल. मात्र, याचे नेतृत्व कोण करेल हा आता चर्चेचा विषय नाही. सामूहिक नेतृत्वही एक पर्याय आहे. काँग्रेसशिवाय विरोधकांची एकजूट शक्य नाही. ममता दीदींचेही तेच म्हणणे आहे, असेही नवाब मलिक म्हणाले.