माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांच्या वाहनाला अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघातामध्ये धनंजय मुंडे किरकोळ जखमी झाले आहेत. दरम्यान, अपघात झाला कसा याची माहिती स्वतः मुंडें यांनी दिली आहे. (NCP Dhananjay Munde The exact cause of the accident )

काय म्हणाले मुंडे?

अफवांवर विश्वास ठेवू नका असं आवाहन मुंडे यांनी केलं आहे. मंगळवारी दिवसभर मतदारसंघातील भेटी आणि कार्यक्रम आटोपून परळीकडे जात असताना रात्री साडेबाराच्या सुमारास माझ्या वाहनाचा अपघात झाला. चालकाचे नियंत्रण सुटल्यानं छोटासा अपघात झाला आहे. अपघातामध्ये माझ्या छातीला किरकोळ मार लागला आहे. डॉक्टरांनी विश्रांतीचा सल्ला दिला असून, कोणीही अफवांवर विश्वासा ठेवू नये असं धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं आहे.

धनंजय मुंडे यांच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या ट्विटरवरून ट्विट करण्यात आलं आहे. हे ट्विट धनंजय मुंडे यांनी रिट्विट केलं आहे.

साहेबांची प्रकृती ठीक असून, काळजी करण्यासारखे काही नाही, कृपया अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहन दुसऱ्या ट्विटमधून करण्यात आलं आहे. हे ट्विट केल्यानंतर त्यावर मुंडे समर्थकांच्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत. मुंडे यांचे समर्थक त्यांना काळजी घेण्याचं आवाहन करत आहेत. तर काही लोक त्यांना विश्रांती घेण्याचा सल्ला देत आहेत.