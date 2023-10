Ravi Rana on Sharad Pawar: 2019 प्रमाणे 2024 मध्येही शरद पवार छुपा पाठिंबा देतील; रवी राणा यांचा दावा

By

मुंबई- आमदार रवी राणा यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. २०१९ प्रमाणे २०२४ च्या निवडणुकीतही शरद पवार मला छुपा पाठिंबा देतील, असा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच त्यांनी सुषमा अंधारे यांच्यावर कडवट टीका केली. उद्धव ठाकरे यांनी सुषमा अंधारे यांना पगारावर ठेवले आहे, असा हल्लाबोल त्यांनी केला.

शरद पवारांनी नवनीत राणा यांना लोकसभा निवडणुकीत पाठिंबा दिला. मला विधानसभेमध्ये पाठिंबा दिला. मी शरद पवारांचे धन्यवाद मानतो, कारण त्यांनी आम्हाला कायम आशीर्वाद दिला आहे. वेळ आल्यानंतर त्यांनी ज्या पद्धतीने अजित पवारांना पाठिंबा दिला आहे. तसाच पाठिंबा ते मला देतील असं ते म्हणाले.(NCP sharad pawar will support in 2024 election said mla ravi rana)

सुषमा अंधारे यांनी सरकारवर हल्लाबोल चढवला आहे. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली होती. फडणवीस कधी चाणक्य होऊ शकत नाहीत. त्यांनी रवी राणा, मोहित कंबोज अशा लोकांना घेऊन भाजप पक्ष बनवला आहे. भाड्याने आणलेल्या लोकांनी भाजप तयार झाला आहे, अशी टीका सुषमा अंधारे यांनी केली होती. यावरुन रवी राणा यांनी पलटवार केला आहे.

अंधारे मिठ्ठू सारखं बोलत आहेत. त्यांना उद्धव ठाकरे यांनी पगारावर ठेवलं आहे.मधे त्यांचं मानधन कमी करण्यात आलं होतं. त्यामुळे गेले दोन-तीन महिने त्या काही बोलल्या नाहीत. आता त्यांना मातोश्रीवरुन मानधन मिळालं आहे. त्यामुळे त्या आता बोलायला लागल्या आहेत. त्यांचे जुने भाषणं ऐकलं तर त्यांना उद्धव ठाकरे पगारावर ठेवल्याचं स्पष्ट होतं. मानधन जसं मिळतं तसं त्या बोलतात, अशी टीका त्यांनी केली. (Latest Marathi News)