मुंबई : राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर अजितदादा पवार नेतृत्व करत असलेल्या गटानं आपली अधिकृत भूमिका मांडण्यासाठी नवं ट्विटर हँडल तयार केलं आहे. त्याचबरोबर या गटाच्या कार्यालयाची जबाबदारी पार्थ पवार यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

नवं ट्विटर हँडल सुरु केल्यानंतर पहिलं ट्विटही करण्यात आलं आहे. यामध्ये "अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नवे हँडल आपल्यासमोर सादर करत आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची अधिकृत भूमिका विशद करणारी निवेदने व परिपत्रके येथून जारी केली जातील" असं लिहिण्यात आलं आहे.

अजितदादांच्या बंडामुळं आता त्यांची दोन्ही मुलं पार्थ आणि जय पवार राजकारणात सक्रीय झाले आहेत. राष्ट्रवादीच्या नव्या गटाच्या कार्यालयाची जबाबदारी पार्थ पवार यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळं आता वडील अजित पवार यांच्या मदतीसाठी दोघेही सज्ज झाले आहेत.