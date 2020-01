मुंबई - राजधानी मुंबईत नाइट लाइफ सुरू करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले असले तरी, मुंबईत सरसकट सर्व ठिकाणी हे धोरण राबवणार नाही; तर बीकेसी, लोअर परेल, मॉल व मिल कंपाउंडच्या आतील रेस्टॉरंटमध्येच राबविले जाईल, अशी भूमिका गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज स्पष्ट केली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप नाइट लाइफ म्हणजे केवळ व्यभिचार असा समज चुकीचा असल्याचे सत्ताधारी नेत्यांचे मत आहे. नाइट लाइफ सुरू करणे यामागे शहरातील उद्योग व व्यवसाय वाढीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. मुंबईतील पर्यटनाला चालना मिळणार असून, रोजगारातही वाढ होणार असल्याचे सरकारचे मत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे मुंबईत सरसकट सगळी हॉटेल्स व रेस्टॉरंट सुरू होणार असतील तर नाइट लाइफचा निर्णय राबविणे आव्हान असल्याचे सुतोवाच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले. नाइट लाइफचा प्रस्ताव काही विशिष्ट जागेतील हॉटेल्स, मॉल व कंपाउंडच्या आतील जागेतच राबवणे शक्‍य असल्याची कबुली अनिल देशमुख यांनी दिली. त्यामुळे वांद्रे कुर्ला संकुल, लोअर परेल, मरीन ड्राइव्ह ही ठिकाणे महत्त्वाची असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सूचित केले.

Web Title: Nightlife will not be implemented in Mumbai says Anil Deshmukh