नरेंद्र मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या विकासकामांचे श्रेय शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना दिले आहे. नितीन गडकरी यांचा विकासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा आहे. त्यांनी विकासकामांमध्ये कधीही राजकारण पाहिले नाही, असे पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी नितीन गडकरींचे (Nitin Gadkari) कौतुक केले. (Nitin Gadkari did 90 Percent development work in Modi government Appreciated by Sanjay Raut)

आज आपण देशात जेवढा विकास पाहतो त्यातील ९० टक्के विकास नितीन गडकरींमुळे (Nitin Gadkari) झाला आहे. चांगल्या दर्जाच्या महामार्गांसोबतच देशाच्या सीमा रस्त्यांनी जोडल्याचे श्रेय नितीन गडकरींना द्यायला हवे. देशात ठिकठिकाणी जे उड्डाणपूल बांधले जात आहेत, त्याचे श्रेयही नितीन गडकरींना जाते, असेही संजय राऊत (Sanjay Raut) म्हणाले. नितीन गडकरी यांना ६५ व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देताना ते बोलत होते.

नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) हे शरद पवारांनंतरचे दुसरे नेते आहेत जे कधीही विकासाच्या बाबतीत राजकारण करीत नाही. भाजप आणि शिवसेना यांच्यात मतभेद असले तरी संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे यांचे नितीन गडकरी यांच्याशी चांगले संबंध आहेत.

नितीन गडकरी महाराष्ट्रातून आलेले असल्यामुळे आम्हाला त्यांचा अभिमान आहे. भाजपशी संबंधित असूनही प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. सर्वत्र टीका होत असली तरी ती टीका विषारी नसावी, असेही संजय राऊत (Sanjay Raut) म्हणाले.

त्यानंतर शिवसेना-भाजपमध्ये तेढ सुरू झाला

शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील संबंध खूप चढ-उताराचे राहिले आहेत. १९८९ मध्ये पहिल्यांदा शिवसेना-भाजप युती झाली. यानंतर १९९५ मध्ये पहिल्यांदा शिवसेनेने भाजपच्या मदतीने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. वाजपेयी सरकारच्या काळातही शिवसेना एनडीए आघाडीचा भाग होती. २०१९ ची लोकसभा निवडणूकही दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढवली. मात्र, मोदी सरकारमध्ये शिवसेनेच्या कोट्यातून एकच मंत्री करण्यात आला, त्यानंतर शिवसेना-भाजपमध्ये तेढ सुरू झाला.