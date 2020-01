राज्यात "करोनाव्हायरस'ची बाधा नाही 

मुंबई - महाराष्ट्रात करोनाव्हायरसमुळे बाधित झालेला एकही रुग्ण आढळून आलेला नाही. सध्या 10 रुग्ण मुंबई, पुणे आणि नांदेड येथे दाखल असून, त्यांचे नमुने निगेटिव्ह आले आहेत. 17 प्रवाशांची दूरध्वनीद्वारे विचारपूस केली जात आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आतापर्यंत चार हजार 600 प्रवाशांचे स्क्रिनिंग करण्यात आले आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्यात सध्या 27 प्रवासी निरीक्षणाखाली असून, त्यातील 10 प्रवाशांना खबरदारीचा उपाय म्हणून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी सहा जणांना मुंबईत, तीन जणांना पुण्यात आणि एकाला नांदेड येथे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या दहा जणांचे नमुने राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेकडे (एनआयव्ही) तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी सहा जणांचे नमुने निगेटिव्ह आले आहेत. उर्वरित चार जणांच्या नमुन्यांचा अहवाल अद्याप येणे बाकी आहे. तीन जणांचे नमुने दुसऱ्यांदा तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. त्यांचाही अहवाल अद्याप मिळालेला नाही. उर्वरित 17 प्रवाशांची दूरध्वनीद्वारे रोज विचारपूस केली जात आहे, असे सांगण्यात आले. "करोनाव्हायरस'च्या रुग्णांसाठी मुंबईत कस्तुरबा आणि पुणे येथे नायडू रुग्णालयात विलगीकरण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत.

