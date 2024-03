Mother's Name With Father: कागदपत्रांवर आता वडिलांआधी आईचं नाव लागणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : सरकारी दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नावनोंदणी करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. (now the mothers name will appear before the fathers name on the documents decision taken by maha govt)