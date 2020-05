महाराष्ट्र राज्यात कोरोना बाधित 50 हजारांवर; देशातील संसर्ग वाढला

मुंबई - आज राज्यात दिवसभरात 3041 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. राज्यातील कोरोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या 50,231 झाली आहे. आज 1196 रुग्ण बरे झाले असून, राज्यात आजपर्यंत एकूण 14,600 करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. राज्यात 58 कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली असून मृतांचा आकडा 1635 वर पोचला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्यातील 33,988 सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. राज्यात 58 करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद आज झाली आहे. आज झालेल्या मृत्यूपैंकी मुंबईमध्ये 39, पुण्यात 6, सोलापूरात 6, औरंगाबाद शहरात 4, लातूरमध्ये 1, मीरा भाईंदरमध्ये 1, ठाणे शहरात 1 मृत्यू झाले आहेत. आज नोंद झालेल्या मृत्यूंपैकी 34 पुरुष तर 24 महिला आहेत. आज झालेल्या 58 मृत्यूपैकी 60 वर्षे किंवा त्यावरील 30 रुग्ण आहेत तर 27 रुग्ण हे वय वर्षे 40 ते 59 या वयोगटातील आहेत. तर 1 जण 40 वर्षांखालील आहे. या 58 रुग्णांपैकी 40 जणांमध्ये ( 67 %) मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, अशा स्वरूपाचे अतिजोखमीचे आजार आढळले आहेत. आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या 3,62,862 नमुन्यांपैकी 3,12,631 जणांचे प्रयोगशाळा नमुने कोरोना निगेटिव्ह आले आहेत तर 50, 231 जणांचे नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा राज्यातील ज्या भागात रुग्णांचे क्‍लस्टर सापडले आहेत त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार क्‍लस्टर कंटेन्मेंट कृतियोजना अंमलात आणण्यात येत आहे. आतापर्यंत 14, 600 रुग्ण बरे

आजपर्यंत राज्यातून 14,600 रुग्णांना ते बरे झाल्याने घरी सोडण्यात आले आहे. सध्या राज्यात 4,99,387 लोक होम क्वारंटाईनमध्ये असून 35,107 लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

