Coronavirus : राज्यात कोरोनाचे थैमान सुरुच; मृतांचा आकडा 300 पार

नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेदिवस वाढत आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे ही संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहे. राज्यात सध्या 6817 नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली असून, यामध्ये 300 पेक्षा जास्त रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाच्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार आणि आरोग्य विभागाकडून मोठे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात प्रशासनाला अद्याप यश आले नाही. तसेच राज्यात गेल्या 24 तासात 18 जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद असून, 394 नवे रुग्ण आढळले आहेत. यासोबत कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 6817 झाली आहे.

देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 24 हजार पार

देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा आकडा आता 24 हजार पार गेला आहे. गेल्या 24 तासांत 57 जणांचा मृत्यू तर 1429 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत. आत्तापर्यंत 18,668 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. 5603 रुग्णांवर उपचार करुन घरी सोडण्यात आलेलं आहे.

394 new positive cases & 18 deaths reported in Maharashtra in the last 24 hours. The total number of positive cases in the state rises to 6817, including 301 deaths: Maharashtra Public health department #COVID19 pic.twitter.com/vKkKiOqTyP

— ANI (@ANI) April 25, 2020