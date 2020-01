मुंबई - महाविकास आघाडीचे खातेवाटप पार पडल्यानंतर आता प्रशासनात मोठे बदल होण्याची चिन्हे आहेत. या आठवड्यात विविध खात्यांच्या सचिवांचा आढावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला जाणार आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याने कुठे, किती काम केले, यावर आधारलेला अहवाल सामान्य प्रशासन विभाग तयार करीत असून, त्यानंतर लगेचच खांदेपालट करणाऱ्या बदल्या होण्याची शक्‍यता आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत काम केलेले प्रवीणसिंह परदेशी सध्या मुंबई पालिकेत आयुक्‍त आहेत. त्यांची पुन्हा एकदा मंत्रालयात बदली होण्याची शक्‍यता आहे. वित्त व नियोजन खात्याचे सचिव म्हणून त्यांची नेमणूक होण्याची शक्‍यता आहे. त्यांना मंत्रालयात बोलावले गेल्यास त्यांच्या जागी सध्या नगरविकास विभागाचे सचिव म्हणून काम करणाऱ्या डॉ. नितीन करीर यांच्यावर मुंबई महापालिकेची जबाबदारी सोपवली जाण्याची शक्‍यता आहे. परदेशी यांनी महापालिकेच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न यशस्वीपणे केला आहे, त्यांच्या प्रयत्नांमुळे बेस्टसेवेच्या महसुलात भरही पडली आहे. मात्र, सध्या त्यांच्याऐवजी करीर यांना पालिकेत पाठवावे, अन परदेशी यांच्या अनुभवाचा मंत्रालयात लाभ घ्यावा, असे राज्यकर्त्याच्या मनात आहे, असे सांगितले जाते. मात्र, त्याविषयी अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. परदेशी नुकतेच महापालिकेत गेल्याने त्यांना हलवायचे काय, याबद्दल वेगळे मतप्रवाह आहेत. डॉ. नितीन करीर गेल्या काही वर्षांपासून नगरविकास सचिव या पदावर आहेत. मनीषा म्हैसेकर या नगरविकास सचिव क्रमांक दोन या पदावर काम करतात. या दोघांवरही नवी जबाबदारी सोपवण्याचा विचार सुरू आहे. अजोय महेता यांच्या सचिवपदावरील नियुक्‍तीला मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यांच्या निवृत्तीनंतर लगेचच सीताराम कुंटे यांना ते पद सोपवली जाणार असल्याचीही जोरदार चर्चा आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सर्व खात्यांच्या कामाचा आढावा घेणे सुरू ठेवले आहे. सचिवस्तरावर एकाच व्यक्‍तीला सातत्याने नेमण्याऐवजी बदल झाला तर कामाला चालना मिळेल असे मानले जाते. बदल्यांसंदर्भात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाणार आहे.

