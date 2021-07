बारावीचे गुण नोंदविण्यासाठी महाविद्यालयांना एक दिवस मुदतवाढ

By

पुणे - राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांना (Colleges) बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे (HSC Student) गुण संगणकीय प्रणालीत भरण्यासाठी सलग दोन-तीन दिवस तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. परिणामी काही शिक्षकांना (Teacher) बारावीचे गुण (Marks) भरणे शक्य न झाल्याने आता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने बारावीचे मूल्यमापन संगणक प्रणालीमध्ये नोंदविण्यासाठी शनिवारपर्यंत (ता. २४) मुदतवाढ दिली आहे. (One Day Extension for Colleges to Register 12th Standard Marks)

बारावीची लेखी परीक्षा रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने या विद्यार्थ्यांचे निकाल अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची कार्यपद्धती निश्चित करून कनिष्ठ महाविद्यालयांना मूल्यमापनाचे गुण संगणक प्रणालीत भरण्यासाठी यंत्रणा कार्यन्वित केली. हे गुण प्रणालीत नोंदविण्यासाठी शिक्षकांना शुक्रवारपर्यंतची मुदत होती. परंतु दोन-तीन दिवसांपासून सातत्याने सर्व्हर डाऊन होणे, इंटरनेट यंत्रणा सुरळीत नसणे अशा तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना गुण भरताना तांत्रिक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे गुण नोंदविण्यासाठी राज्य मंडळज्ञने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शिक्षकांकडून होत होती. याबाबत ‘सकाळ’ने शुक्रवारी बातमी प्रसिद्ध केली. या बातमीची दखल घेत राज्य मंडळाने शिक्षकांना शनिवारपर्यंत गुण नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.

राज्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे निकालाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून २०२१च्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे गुण संगणकीय प्रणालीत भरण्याचे ९५ टक्क्यांहुन अधिक काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बारावीचा निकाल ३१ जुलैपर्यंत लावण्याच्या दृष्टीने गतीने काम सुरू आहे. दरम्यान ३१ जुलैपूर्वी बारावीचा निकाल जाहीर करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.

बारावीचे मूल्यमापन संगणक प्रणालीमध्ये नोंद करण्यासाठी शनिवारपर्यंत (ता.२४) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतर यासाठी सुविधा उपलब्ध असणार नाही. विद्यार्थ्यांचे गुण ऑनलाइन प्रणालीत भरले आहेत, परंतु अद्याप निश्चित (कर्न्फम) केले नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांचे गुण त्वरीत निश्चित करावे, अशी सूचना राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दिली आहे.