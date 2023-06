By

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधकांची एकजूट झाली आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर करण्यासाठी देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतलाय. अशातच महाविकासआघाडीतून मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्यातील नेत्यांची फौज पाटणा दौऱ्यावर जाणार आहेत. (Opposition parties come together against nda govt )

विरोधकांच्या राष्ट्रीय एकजुटीसाठी महाराष्ट्रातल्या नेत्यांची फौज पाटणा दौऱ्यावर जाणार आहे. शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरे संजय राऊत आदित्य ठाकरे. तसेच यांच्यासोबत राष्ट्रवादीकडून पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार, कार्यध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि सुप्रिया सुळे यांची हेदेखील उपस्थिती लावणार आहेत.

23 जून रोजी नितीशकुमार यांच्या पुढाकाराने बिहारमधल्या पाटण्यात बैठक होणार आहे.

यापूर्वी, पवारांच्या दिल्लीतल्या घरी बैठक पार पडली होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीही उपस्थित होते. यावेळी एक कॉमन अजेंडा प्रोग्राम ठरवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता.

राज्यात परिस्थिती वेगळी असली तरी केंद्रात मोदी सरकारविरोधात एकत्र येणार असल्याचं ममता बॅनर्जींनी म्हटलंय. विशेष म्हणजे अरविंद केजरीवाल आणि राहुल गांधी एकत्र येण्याची ही पहिलीच वेळ होती. प्रादेशिक स्तरावर भाजपला टक्कर देत केंद्रापर्यंत पोहोचण्याचं नियोजन विरोधकांनी केलं आहे.