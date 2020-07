एसटीमधील कर्मचाऱ्यांनाच वेगळा नियम का?; सक्तीच्या रजेबाबत संघटना आक्रमक

अहमदनगर : कोरोना व्हायरसमुळे अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या सुमारे 90 हजार कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा आदेश महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने काढला आहे . राज्यातील सोलापूर , अहमदनगर , मुंबई , पालघर , रायगडे , पुणे आदी जिल्ह्यांमधील विभाग नियंत्रकांना हा आदेश दिला असून याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे . या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे . महाराष्ट्रातील कोणत्याही महामंडळात अथवा शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा नाहीत . मग एसटी कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा कशासाठी अशी विचारणा कर्मचारी संघटनाने केली आहे . महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेसचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे म्हणाले , २० दिवसाच्या रजेवर पाठवणे हे चुकीचे आहे . कोरोना महामारी ही फक्त महाराष्ट्रात नाही तर सर्वत्र आहे . मग , एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा नियम का ? दिवसेंदिवस कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे . अशा परिस्थितीत ही एसटी महामंडळाचे कर्मचारी काम करत आहेत . परंतु अचानक एसटी महामंडळाकडून कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर जाण्यास सांगितल आहे . तसे आदेश देखील देण्यात आले आहेत . या काळात सरकारने कार्मचाऱ्यांना बळ देणे गरजेचे असताना कामगाराचे शोषण केले जात आहे . महामंडळाकडून काही ठिकाणी या आदेशाची अंमलबजावणही सुरु झाली आहे . सध्या राज्यात एसटी महामंडळात तब्बल एक लाख पाच हजार सदस्य आहेत . या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी महामंडळाला प्रत्येक महिन्याला 249 कोटी द्यावे लागतात . सध्या कर्मचाऱ्यांनी 20 दिवस सक्तीचे रजेवर जावा असे आदेश देण्यात आले आहेत . परंतु शासनाचे आदेश आहेत की , कर्मचाऱ्यांचे पगार कापू नयेत . त्यामुळे एसटी महामंडळाने काढलेल्या आदेशानुसार जरी 20 दिवसांची सक्तीची रजा देण्यात आली असली तरी कर्मचाऱ्यांना पगार द्यावा लागणार आहे . दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्या मंदीची परिस्थिती नाही . त्यामुळे मंदीच्या नावाखाली 20 दिवस सक्तीची रजा कर्मचाऱ्यांना देण्याचा एसटी महामंडळाचा अजब फंडा आहे . सध्या कर्मचाऱ्यांना मे महिन्याचे 50 टक्के वेतन देण्यात आले आहे . तर जून महिन्याचा पगार अद्याप देण्यात आलेला नाही . अशा परिस्थितीत 20 दिवसांची अर्जित रजा असताना देखील सक्तीने रजा देण्यात आलेली आहे . जर पैसे द्यावेच लागणार आहेत , तर मग हा निर्णय का घेण्यात आला आहे , असा सवाल कर्मचारी उपस्थित करत आहेत . परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांसंदर्भात कामगार करार 1996 -2000 मधील खंड 22-1 ( ब ) नुसार राज्य परिवहन महामंडळ आणि मान्यता प्राप्त संघटनेमध्ये करार झाला होता . त्यानुसार प्रत्येक वर्षी 40 दिवस पगारी रजा देण्यात येईल , असं ठरलं होतं . मात्र त्यापैकी निम्मी रजा मंदीच्या काळात घ्यावी असं ठरवण्यात आलं होतं . परंतु सध्या मात्र अशी परिस्थिती नाही . देशातील आणि राज्यातील कोणत्याही महामंडळात अथवा शासकीय , निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा देण्यात आलेली नाही . परंतु तरीदेखील एसटी महामंडळात हा निर्णय का लागू करण्यात येतं आहे . काय आहे आदेश २९ जूनला महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने यांनी महाव्यवस्थापकांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना एक पत्र दिले आहे . त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की , चालक , वाहक , सहाय्यक , सर्व वाहतुक कर्मचारी आदींच्या सरासरी वेतनावर किंवा अर्जित रजेचा उल्लेख केला आहे . याबाबत काढण्यात आलेल्या परिपत्रकातील मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा .

Web Title: Order to send compulsory leave to the employees of ST Corporation