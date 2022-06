By

भाजपाचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांचा आजा आठवा स्मृतीदिन आहे. त्यानिमित्ताने गोपीनाथ गडावर कार्यक्रम होणार आहे. यासाठी राज्यभरातून मुंडे समर्थक येणार आहे. गोपीनाथ मुंडेंच्या कन्या आणि भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यावेळी काय बोलणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. (Pankaja Munde about programme in memories of Late bjp leader Gopinath Munde)

यानिमित्त पंकजा मुंडेंनी (Pankaja Munde) कालच तयारीची पाहणी केली. त्यानंतर आज सकाळी त्यांनी माध्यमांशी संवादही साधला. यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या, "दरवर्षी या कार्यक्रमात लोकांशी संवाद साधायची संधी मिळते. त्यांना माझ्याकडून कोणतीच अपेक्षा नसते. यामध्ये वेगवेगळे संकल्प आम्ही घेतो, दिशा ठरवतो. ही आता एक परंपराच झाली आहे. मी या कार्यक्रमात काय बोलेन हे मला तिथेच सुचतं. त्यामुळे तुम्हाला ते कार्यक्रमातच कळेल"

विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपा पंकजा मुंडेंना उमेदवारी देणार का याबद्दल मुंडे समर्थकांमध्ये उत्सुकता आहे. त्यामुळे पंकजा यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून राहिलेलं आहे. मागच्या निवडणुकीवेळी ऐनवेळी पक्षाने उमेदवारी नाकारल्याने पंकजा नाराज होत्या. त्याबद्दल गोपीनाथ गडावरून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आता पुन्हा एकदा विधान परिषद निवडणुकीच्या आधी पंकजा मुंडे सभा घेणार आहेत. त्यामुळे हा औत्सुक्याचा विषय आहे.