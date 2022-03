पेन ड्राईव्ह प्रकरण : प्रवीण चव्हाणांविरोधात तेजस मोरेची पुणे पोलिसांत तक्रार

पुणे : विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या पेन ड्राईव्ह प्रकरणी (Pen Drive Case) स्टिंग ऑपरेशन करणाऱ्या तेजस मोरेनं (Tejas More) माजी सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण (Pravin Chavan) यांच्याविरोधात पुणे पोलिसांमध्ये (Pune Police) तक्रार दाखल केली आहे. मोरेचे वकील अनुपकुमार यांनी ही माहिती दिली. (Pen drive case Tejas More lodges complaint against Praveen Chavan with Pune Police)

अॅड. अनुपकुमार म्हणाले, प्रवीण चव्हाण यांच्याविरुद्ध काल आम्ही शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. चव्हाण हे तेजस मोरेचा गैरवापर करत होते असं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. काही राजकीय मंडळींविरोधात एक कट रचला गेला ज्यामध्ये तेजस मोरेला सहभागी करायचा प्रयत्न चव्हाण करत होते असा आरोपही या तक्रारीत करण्यात आला आहे.

दरम्यान, या कट-कारस्थानामुळं मोरेनं चव्हाण यांच्याशी सगळी नाती तोडून टाकली. मोरे हे चव्हाण यांचे आशिल होते. त्यांच्यासाठी चव्हाण यांनी केस लढलेली आहे. या मोरेनंच ओळखीचा फायदा घेऊन चव्हाण यांच्या ऑफिसमध्ये छुपा कॅमेरा बसवून स्टिंग ऑपरेशन घडवून आणल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला होता. पण त्यांचे हे सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत, असं मोरेच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.

अॅड. चव्हाण यांच्या कार्यालयात मोरे कुठल्याही प्रकारचे स्मार्ट टीव्ही, घड्याळ लावून देणार नव्हते हे फक्त आरोप आहेत, असंही अनुपकुमार यांनी म्हटलंय. तेजस मोरे यांच्या जीवाला धोका आहे कारण त्यांना कुठल्याही गैरप्रकार अडकवले जाऊ शकते. त्यांना धमक्या सुद्धा येत आहेत. ते स्टिंग त्यांनी केलेलं नाही हा फक्त आरोप आहे. हा पोलिस तपासाचा विषय आहे.

ही गंभीर केस असून त्यात काही नामांकित लोकांची नाव आहेत. त्यामुळं या प्रकरणाची लवकरात लवकर तपास व्हावा अशी विनंती आम्ही पोलिसांना केली आहे. जर असं झालं नाही तर आम्हाला कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असंही तेजस मोरे यानं आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे.