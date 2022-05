31 मे रोजी पेट्रोल पंप चालकांचं आंदोलन, पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा भासण्याची शक्यता

By

मुंबई : राज्यातील पेट्रोल पंप चालकांनी ३१ मार्च रोजी आंदोलन पुकारलं आहे. या दिवशी पेट्रोल-डिझेल खरेदी न करण्याचा निर्णय पेट्रोल-डिझेल असोसिएशननं घेतला आहे. डिलर्सचं कमिशन वाढवून मिळाव या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यामुळं शहर आणि ग्रामीण भागांमध्येही पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा भासण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. (Petrol pump operators Dealers agitation on May 31 apparent shortage of petrol diesel)

पेट्रोल पंप डीलर असोसिएशनचे (PDA) माजी अध्यक्ष रवी शिंदे यांनी म्हटलं की, नुकतेच पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी कर केंद्राकडून कमी करण्यात आल्यानं पेट्रोलच्या किंमतीत घट झाली आहे. यामुळं पंप मालकांना मोठ नुकसान सोसाव लागत आहे. आम्ही जास्त किंमत देऊन इंधनाची खरेदी केली होती. पण दरात कपात झाल्यानं आम्हाला हा स्टॉक आता खरेदी केलेल्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत विकावा लागत आहे.

डीलरचं कमिशन वाढवून मिळाव यासाठी देशभरात हे आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे. मात्र, याचा ग्राहकांना कोणताही फटका बसणार नाही असं या काळात पेट्रोल पंप खुले राहतील असं पीडीएच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं आहे. इधन वितरण कंपन्यांसोबत आम्ही आपला विरोध दर्शवणार आहोत असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

पेट्रोल-डिझेल डिलर्सची काय आहे मागणी?

सरकारद्वारे पंप मालकांना नुकसान भरपाई दिल्याशिवाय किंमतीत अचानक कपात करणं योग्य नाही. असा प्रकार दुसऱ्यांदा झाला आहे. जेव्हा इंधनाच्या दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. यापूर्वी दिवाळीमध्ये इंधनाचे दर कमी झाले होते. आम्ही तेव्हापासून सरकारकडे डीलरचं कमिशन वाढवण्याची मागणी करत होतो. डिलर्सचं कमिशन शेवटचं सन २०१७ मध्ये वाढवण्यात आलं होतं. गेल्या पाच वर्षांत आमच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे पण कमिशन तितकचं आहे. सरकारविरोधात महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाणा, बिहार आणइ इतर राज्यांमध्ये हे आंदोलन होणार आहे.