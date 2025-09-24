महाराष्ट्र बातम्या

Raigad Crime: रायगडमध्ये बनावट नोटा! मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याचा संशय; आतापर्यंत तिघांना अटक

Crime News: माणगाव तालुक्यात बनावट नोटा भारतीय चलनात उतरवणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला. या प्रकरणी तीन जणांना अटक करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रविंद्र पेरवे

श्रीवर्धन : माणगाव तालुक्यातील गोरेगाव परिसरात बनावट नोटा भारतीय चलनात उतरवणाऱ्या टोळीचा गोरेगाव पोलिसांनी मोठा पर्दाफाश केला आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे शनिवारी झालेल्या कारवाईत तब्बल ३.८० लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या असून तीन जणांना अटक करण्यात आली. हे तिघेही रायगड जिल्ह्यातील नागरिक आहेत. परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बनावट नोटांच्या अफवा पसरत होत्या. त्यानंतर पोलिसांनी आखलेल्या सापळ्यातून हे रॅकेट उध्वस्त करण्यात यश आले.

