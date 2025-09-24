Raigad Crime: रायगडमध्ये बनावट नोटा! मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याचा संशय; आतापर्यंत तिघांना अटक

रविंद्र पेरवेश्रीवर्धन : माणगाव तालुक्यातील गोरेगाव परिसरात बनावट नोटा भारतीय चलनात उतरवणाऱ्या टोळीचा गोरेगाव पोलिसांनी मोठा पर्दाफाश केला आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे शनिवारी झालेल्या कारवाईत तब्बल ३.८० लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या असून तीन जणांना अटक करण्यात आली. हे तिघेही रायगड जिल्ह्यातील नागरिक आहेत. परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बनावट नोटांच्या अफवा पसरत होत्या. त्यानंतर पोलिसांनी आखलेल्या सापळ्यातून हे रॅकेट उध्वस्त करण्यात यश आले. .या प्रकरणातील मुख्य आरोपी माणगाव टेमपाले येथील मुफस्सिर उर्फ मिनी अब्दुल राशिद खानदेशी याच्या घरात बनावट नोटा आढळून आल्या. त्याला मदत करणारा म्हसळा तालुक्यातील निगडी-पाबरे येथील सुनील बाळाराम मोरे या दोघांना शनिवारी अटक करण्यात आली आहे. त्यांना गुरुवार (ता.२५) पर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तर झालेल्या कारवाईपासून फरार झालेला मेहबुब उलडे यास सोमवारी रात्री दिघी येथून ताब्यात घेण्यात आले. त्याला मंगळवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. .हॉटेल्स आणि ट्रेनमध्ये नेहमी पांढऱ्या चादरी का वापरल्या जातात?.स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेला गोरेगाव परिसरात बनावट नोटा चलनात उतरवल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी विविध भागात छापा टाकून टोळीला जेरबंद केले. या कारवाईत आरोपीच्या घरातील कपाटात बनावट नोटा आढळून आल्या, या नोटा त्यांच्यापर्यंत कशा आल्या याचा तपास पोलीस घेत आहेत. .मोबाईल नंबर फक्त १० अंकी का असतो? यामागचा नियम काय?.या टोळीने पंचवीस, पन्नास आणि पाचशे रुपयाच्या बनावट नोटा बाजारात मिसळून नागरिक व व्यापाऱ्यांना फसवण्याचा प्रयत्न केला. यात काही नागरिकांची फसवणुकही झाली असल्याने जिल्हा पोलीस अधिक्षक आंचल दलाल यांनी तपासाचे आदेश दिले होते. हुबेहुब खऱ्या नोटांसारख्या दिसणाऱ्या या नोटांमुळे सामान्य नागरिकांची दिशाभूल झाली. काही सजग नागरिकांनी संशयास्पद नोटांची माहिती पोलिसांना देताच या कारवाईला वेग आला..तपास यंत्रणेवर राजकीय दबावमुख्य आरोपी मुशर्रफ अली सत्तार अली अब्दुल रशिद याच्याकडून सर्वाधिक रकमेच्या बनावट नोटा सापडल्या. त्याने अन्य दोन साथीदारांच्या मदतीने विविध गावांमध्ये बनावट नोटा पुरवण्याचा प्रयत्न केला होता. रविवारी (ता. २१) उशिरा याबाबत गोरंगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. मात्र, नोटा बनावट असतानाही त्या वटवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अन्य दोन साथिदारांना अद्याप अटक झालेली नाही. या कारवाईत रायगड पोलिसांवर मोठा राजकीय दबाव आल्याचे बोलले जात आहे. अटक आरोपींमध्ये मुफस्सिर उर्फ मिनी अब्दुल राशिद खानदेशी (रा. टेमपाले, ता. माणगाव), सुनिल बाळाराम मोरे (रा. निगडी, म्हसळा), मेहबूब उलडे (रा. बोर्लीपंचतन, ता. श्रीवर्धन) यांचा समावेश.मोबाईल नंबर फक्त १० अंकी का असतो? यामागचा नियम काय?.बाजारात बनावट चलनी नोटाया परिसरात बनावट चलनी नोटा असल्याची चर्चा काही दिवसांपासून सुरु होती. मात्र, या नोटा कोणाच्या माध्यमातून चलनात आणल्या जात आहेत याचा शोध पोलिसांनाही लागत नव्हता. अखेर मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे गोरेगाव पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात या नोटा आढळून आल्या. आरोपीकडून ३ लाख ८० हजाराच्या नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. तर बाजारात असलेल्या नोटांचा तपास पोलीस घेत आहेत. गोरेगाव पोलिस ठाणे व गुन्हे अन्वेषण शाखेचे अधिकारी पुढील तपास करत असून बनावट नोटा प्रकरणाचा व्यापक शोध सुरू आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी संशयास्पद नोटा व्यवहार त्वरित पोलिसांच्या निदर्शनास आणाव्यात, असे आवाहन गोरेगाव पोलीस ठाण्याचे सहा पोलिस निरीक्षक विजय सुर्वे यांनी केले आहे..नवरात्रीत अनवाणी का राहतात? जाणून घ्या खरं कारण... .यापुर्वी उघडकीस आलेल्या घटनापनवेलमधील छपाई कारखाना: पनवेल तालुक्यातील तळोजा एमआयडीसी परिसरातील पालेखुर्द गावात पोलिसांनी छापा टाकून नकली नोटांचा कारखाना उघडकीस आणला होता. या छाप्यात २ लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या. आरोपीने युट्यूब व्हिडिओ पाहून या नोटा छापण्याचे तंत्र शिकले होते.अलिबागमध्ये टोळीला अटक: अलिबागमध्ये बनावट नोटा छापून त्या चलनात आणणाऱ्या एका टोळीचा पर्दाफाश झाला. पोलिसांनी ४९,९०० रुपये किमतीच्या नकली नोटा आणि प्रिंटर, लॅपटॉप, शाई व कागद असे साहित्य जप्त करून तीन आरोपींना अटक केली होती. ही कारवाई एका कांदा व्यापाऱ्याच्या तक्रारीवरून करण्यात आली होती.मुरुडमधील आंतरराज्यीय टोळी: यापूर्वी, रायगड जिल्ह्यातील मुरुडमध्ये पोलिसांनी एका आंतरराज्यीय बनावट नोटा वितरीत करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला होता. ही टोळी झारखंड, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि गोवा या राज्यांमध्ये सक्रिय होती..गुप्त माहितीच्या आधारे टाकलेल्या छाप्यात मुख्य आरोपीच्या घराच्या कपाटात काही नोटा आढळून आल्या. बॅकेतील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली तपासणी केल्यावर या नोटा नकली असल्याचे आढळून आले. पुढील तपासासाठी या फॉरेंसिक लॅबमध्ये पाठविण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणातील तीनही आरोपींना ताब्यात घेण्यात यश आले असून त्यांना कोर्टासमोर हजर करण्यात आले आहे.- विजय सुर्वे, पोलिस निरीक्षक गोरेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.