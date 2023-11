माधुरी दीक्षित यांना मुंबईतून खासदारकीचं तिकीट? भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यानं स्पष्टच सांगितलं

मुंबई- प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने या भारतीय जनता पक्षाकडून निवडणूक लढवतील अशी चर्चा सुरु झाली होती. पण, आता भाजपच्या राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांकडून याचे खंडन करण्यात आले आहे. तसेच खासदारकीचे तिकीट कोणाला द्यायचे याचा निर्णय केंद्रातील नेत्यांकडून घेण्यात येईल असं भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

माधुरी दीक्षित या भाजपमध्ये प्रवेश करतील अशा चर्चा अनेक दिवसांपासून रंगल्या आहेत. त्यानंतर त्यांना मुंबईतील एका मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात येईल, असं बोललं जात होतं. पण, माधुरी दीक्षित यांना तिकिट देण्याचा कोणताही इरादा नसून त्या भाजपमध्ये प्रवेश करणार नाहीत, असं भाजपमधील वरिष्ठ नेत्याने सांगितल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. (political entry on actress madhuri dixit will contest from bjp in mumbai)

विशेष म्हणजे माधुरी दीक्षित यांनी स्वत: भाजप प्रवेशाच्या चर्चांचे खंडन केले होते. सध्या तरी राजकारणात प्रवेश करण्याचा माझा कोणताही इरादा नाही, असं त्या म्हणाल्या होत्या. त्यानंतरही या चर्चा सुरुच होत्या. आता भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याने देखील या चर्चांचे खंडन केले आहे. त्यामुळे या विषयावर पडदा पडण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्षांकडून उमेदवारांची चाचपणी केली जात आहे. जिंकून येण्याची शक्यता असलेल्या उमेदवारांनाच संधी देण्याचा पक्षांचा प्रयत्न असणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि इंडिया आघाडी यांच्यामध्ये लढत होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीत कोण बाजी मारणार हे पाहावं लागेल. (Marathi News)