प्रकाश आंबेडकर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांमध्ये बंददाराआड काल चर्चा झाली. त्यांच्या या चर्चेनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं. दरम्यान, पत्रकार परिषद घेत आंबेडकर यांनी दोघांच्यामध्ये नेमकी चर्चा काय झाली यावर स्पष्टीकरण दिलं. (Prakash Ambedkar will make it clear after the Chief Minister Eknath Shinde meeting)

काय म्हणाले आंबेडकर?

मला फोन आला होता. मुख्यमंत्र्यांना भेटायला या. म्हणून मी गेलो. भेटीदरम्यान, इंदू मिलमधील बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाबाबत भेट घेतली. भेट देऊन प्रतिकृती बरोबर आहे की नाही ते पाहावे. यावरी चर्चा झाली.

चर्चा अधिकृत हीच झाली. चर्चा अनेक झाल्या. माझ्या निर्णयात ठाकरेंसोबतच्या युतीत कोणताही बदल झालेला नाही. आणि हे मुख्यमंत्री शिंदेंनाही माहिती आहे. विरोधातला विरोध हा आपला मित्र हे राजकीय समीकरण आहे. निवडणुका ठाकरेंसोबतच लढवणार.

भाजपला आमचा विरोध कायम आहे. भाजपसोबत असलेल्यांसोबत आम्ही जाणार नाही. शिंदेंनी भाजपची साथ सोडली तर आम्ही विचार करु. असे सूचक वक्तव्य आंबेडकर यांनी केलं.

एकत्र लढण्याबाबत ठाकरेंनी जाहीर कराव अशी मागणी केली आहे. आमची युती चार भितींच्या आत ठरली. मात्र त्याची घोषणा झालेली नाही. माझी आणि माझ्या पक्षाची ताकद मला माहिती आहे.

३५ वर्ष आम्ही राजकारणात आहोत. भाजपसोबत गेलो असतो तर कॅांग्रेस राष्ट्रवादीने आमचा खिमा केला असता. काँग्रेस राष्ट्रवादी ठाकरे गटाला फसवणार. दोघांना मी चांगला ओळखतो.