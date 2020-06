प्राथमिकच्या या शिक्षक नेत्याला हवी आहे विधान परिषदेवर संधी 

सोलापूर : प्राथमिक शिक्षक संघाचे शिक्षक नेते संभाजीराव थोरात यांना राज्यपालांच्या कोट्यातून विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व करण्याची संधी द्यावी, असा एक विचार प्रवाहन शिक्षक संघाच्या कार्यकर्त्यांमधून पुढे येत आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कोट्यातून थोरात यांना संधी देण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे केली जाऊ लागली आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी श्री. थोरात यांना राष्ट्रवादी देणार का? याबाबत राज्यातील शिक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे. प्राथमिक शिक्षक संघाच्या सोलापूर शाखेच्यावतीने श्री. पवार व श्री. पाटील यांना त्याविषयी निवेदनही दिले आहे. राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या 12 जागांमध्ये एका जागेवर शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी थोरात यांना संधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ही महाराष्ट्रातील 105 वर्षांची उज्वल परंपरा असणारी आणि सर्वात मोठी शिक्षकांची संघटना आहे. सलग 14 वर्षे अध्यक्षपदाची धुरा थोरात यांनी यशस्वीपणे सांभाळली आहे. आता यांच्याच मार्गदर्शनाखाली गेली 40-45 वर्षे राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे राज्य आणि देशपातळीवरचे धोरणात्मक प्रश्‍न मार्गी लावले आहेत.

राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील शिक्षकांपर्यंत संपर्क असणारे आणि शिक्षकांच्या लाखोंच्या संख्येने भरविले गेलेल्या अनेक अधिवेशनात आपल्या खास शैलीतील वक्तृत्वाने शिक्षकांचे प्रश्‍न नेमकेपणाने आणि प्रभावीपणे राज्यकर्त्यांसमोर मांडले. केवळ प्रश्‍न मांडले नाहीत तर त्यांचा पाठपुरावा करून त्यांची सोडवणूकही त्यांनी केली आहे. राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्राबरोबरच सांस्कृतिक क्षेत्रातही त्यांच्या नेतृत्वाखाली मोलाचे योगदान दिले आहे.

शिक्षक संघाच्या 2018 मध्ये सासवड येथे झालेल्या अधिवेशनात पक्षाध्यक्ष पवार आणि लाखो शिक्षकांच्या उपस्थितीत प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी थोरात यांना विधान परिषदेवर घेण्याबाबत दिलेल्या अभिवचनाची आठवण करून त्या निवेदनात करुन दिली आहे. पक्षाध्यक्ष पवार व प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांना दिलेल्या निवेदनावर सोलापूर जिल्हा सरचिटणीस बब्रुवाहन काशीद, कोषाध्यक्ष आप्पासाहेब देशमुख, कार्याध्यक्ष ज्योतीराम बोंगे यांच्या सह्या आहेत. पवारांच्या नेतृत्वावर विश्‍वास ठेवणारी संघटना

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ही राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वावर विश्‍वास ठेऊन वाटचाल करणारी संघटना आहे. राज्यात व देशात कोणत्याही पक्षाची सत्ता असो शिक्षक संघाच्या राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये पवार आवर्जून उपस्थित राहून मार्गदर्शन करतात.

