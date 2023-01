पुणे शहराचे नामकरण जिजाऊ नगर करावे; अमोल मिटकरींची मागणी

By

पुणे शहराचे नामकरण "जिजाऊ नगर" व्हावे अशी मागणी राष्ट्रवादी नेते अमोल मिटकरी यांनी केली आहे. संभाजी ब्रिगेड नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही मागणी केली आहे. (Pune city should be renamed Jijau Nagar Demand of Amol Mitkari )

पुणे शहराचे नामकरण जिजाऊ नगर करावे. येणाऱ्या अधिवेशनात पुण्याच्या नामांतराची मागणी करणार असल्याची माहिती मिटकरी यांनी दिली आहे. यासंर्भात मिटकरी यांनी ट्विट केले आहे. 'पुणे शहराचे नामकरण "जिजाऊ नगर" व्हावे ही महाराष्ट्रातील तमाम शिवभक्तांची इच्छा आहे. येणाऱ्या अधिवेशनात याबाबत सरकारकडे मागणी करणार.' असे मिटकरी यांनी म्हटले आहे.

यापूर्वी ही मागणी संभाजी ब्रिगेडचे केंद्रीय निरीक्षक विकास पासलकर यांनी केली होती. ज्या पुण्याला राजमाता जिजाऊ यांनी वसविले, त्या पुण्याचे नाव ’जिजाऊनगर’ अथवा ’जिजापूर’ असे करण्यात यावे. असे पासलकर यांनी म्हटलं आहे.

पुण्यातील पुणे युनिव्हर्सिटीला ’सावित्रीबाई फुले’ असे नाव देण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर पुणे शहराचे ’जिजाऊनगर’ किंवा ’जिजापूर पुणे’ असे नामांतर करावे. हे मुख्यमंत्र्यांनी किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी केले पाहिजे. असही पासलकर म्हणाले.