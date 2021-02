'एमपीएससी'समोर पेच ! मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतरच आगामी परीक्षा; पाच विभागांच्या मुलाखती, मुख्य परीक्षा रखडली

सोलापूर : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शासकीय मेगाभरती रखडली असून दुसरीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांबाबत आणि मुख्य अथवा पूर्व परीक्षा होऊनही मुलाखती, मैदानी परीक्षा न झालेल्या उमेदवारांबाबत राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. मात्र, राज्य सरकारने 'वेट ऍण्ड वॉच'ची भूमिका घेतल्याने अद्याप याबाबतची प्रक्रिया पुढे गेलेली नाही. परीक्षा आणि सद्यस्थिती पीएसआय : मार्च 2020 मध्ये निकाल जाहीर, परंतु मुलाखती झाल्याच नाहीत

अभियांत्रिकी सेवा : मुख्य परीक्षेच्या निकालानंतरही आरक्षणामुळे मुलाखती रखडल्या

पशुवैद्यकीय अधिकारी : मराठा आरक्षण स्थगितीमुळे मुख्य परीक्षेचा निकाल लागलाच नाही

मोटार वाहन निरीक्षक : मुख्य परीक्षा झाली, परंतु निकाल अद्यापही प्रलंबितच

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी : पूर्व परीक्षेनंतर मुख्य परीक्षेसाठी कोणती वयोमर्यादा ग्राह्य धरायची, आयोगासमोर पेच राज्य सरकारकडे वारंवार मार्गदर्शन मागूनही मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने सरकारने तोंडावर बोट आयोगाला काहीच मार्गदर्शन केले नाही. त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षांनी थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठले होते. आता अध्यक्षांनी ती याचिका मागे घेतली असून आयोगाने आता राज्य सरकारकडून पुन्हा नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेतील, मुलाखती, मुख्य परीक्षा न झालेल्या उमेदवारांबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप काहीच निर्णय न झाल्याने प्रतीक्षेतील उमेदवारांबाबतचा निर्णय आयोगानेही प्रलंबितच ठेवला आहे. दुसरीकडे दरवर्षीचा अनुभव पाहता ऑक्‍टोबर- नोव्हेंबरपर्यंत राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून अधिकाऱ्यांच्या पदभरतीचे मागणीपत्र आयोगाला पाठविले जातात. त्यामध्ये आरक्षणनिहाय पदांची वर्गवारी केलेली असते. मात्र, आता फेब्रुवारी उजाडल्यानंतरही सरकारच्या एकाही विभागाकडून मागणीपत्र आलेले नाही. त्यामुळे नियुक्‍तीपत्र आल्याशिवाय परीक्षा होणारच नाही, अशी स्थिती आहे. 'पीएसआय'च्या विद्यार्थ्यांची मैदानी परीक्षा उन्हाळा अथवा हिवाळ्यात होते. परंतु, 11 महिन्यांपासून या उमेदवारांची मैदानी परीक्षा झालेली नाही. तर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी या पदाची पूर्व परीक्षा पार पडली आहे. आता मागास प्रवर्गातून मुख्य परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना वयाची अट देण्यासाठी त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल की नाही, असा पेच आयोगासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या उमेदवारांची मुख्य परीक्षा कधी घ्यायची, याचा निर्णय होऊ शकला नसल्याचेही सांगण्यात आले.

