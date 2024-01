Ramesh Chennithala : महाराष्ट्र, देशात पुन्हा काँग्रेसची सत्ता येईल - रमेश चेन्निथला

Ramesh Chennithala says in maharashtra and central congress came in power Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Mumbai News : महाराष्ट्र हे काँग्रेस विचाराचे राज्य आहे. एकजुटीने काम केले तर महाराष्ट्रात व देशात पुन्हा काँग्रेसची सत्ता येईल, असा विश्वास प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी व्यक्त केला आहे. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या विस्तारित बैठकीत रमेश चेन्नीथल्ला यांनी मार्गदर्शन केले व त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रभारी रमेश चेन्निथला यांच्या प्रमुख उपस्थितीत टिळक भवन येथे प्रदेश काँग्रेसच्या विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीला विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आदी उपस्थित होते. रमेश चेन्निथला म्हणाले की, लोकसभा निवडणुका दोन महिन्यांत होत आहेत, यासाठी काँग्रेस पक्ष सर्व ताकदीने मैदानात उतरत आहे. राज्यातील सहा विभागांत आढावा बैठका घेतल्या जाणार आहेत, त्यानंतर जिल्हा, ब्लॉक स्तरावरही बैठका घेऊन पक्ष संघटनेच्या तयाराची आढावा घेतला जाणार आहे. देशपातळीवर भाजपविरोधी पक्षांची ‘इंडिया’ आघाडी काम करत असून सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्याचे काम सुरु आहे. महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपावरही चर्चा झाली आहे.