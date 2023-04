By

नवी दिल्ली : उद्धव ठाकरेंच्या 'फडतूस' टिप्पणीवर फडणवीसांना 'काडतूस' टिप्पणी केली. यावर आता खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीसांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. ईडी-सीबीआयचे बॉडिगार्ड बाजूला काढा मग तुम्हाला काडतूस दाखवतो, असं संजय राऊतांनी म्हटलं आहे. (Remove ED CBI bodyguard then shows you Cadtus Sanjay Raut warning to Devendra Fadnavis)

राऊत म्हणाले, सरकारला सुप्रीम कोर्टानं नपुंसक म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरेंनी तर अतिशय सौम्य शब्द वापरला. नागपुरात त्याचा वेगळा अर्थ असेल पण फडतूस शब्द हा मराठीतील प्रचलीत शब्द आहे. डिक्शनरीत फडतूसचा अर्थ बिनकामाचा असा आहे. हे सरकारच बिनकामांच आहे त्याला फडतूस शब्द वापरला आहे. यामध्ये भिजलेल्या काडतुसानं इतकं आत घुसायचं कारण नाही.

तुमची या महाराष्ट्राला अडचण आहे, आम्हाला नाही आहे. तुमच्या डोळ्यासमोर मंत्रालयासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न होतो त्यातील दोन्ही महिला मरण पावल्या, ही तुमची मर्दानगी आहे. याची तुम्हाला कानोकान खबर नाही आणि तुम्ही आम्हाला धमक्या देत आहात. ईडी-सीबीआयचे बॉडिगार्ड घेऊन तुम्ही येणार का? त्यांना बाजूला काढा मग आम्ही तुम्हाला काडतूस दाखवतो. आमचा बाण तुम्ही घेतला तरी तो घुसला ना. महाराष्ट्राची एक परंपरा संस्कृती आहे तुम्ही मोडून काढली, अशा शब्दांत संजय राऊतांनी फडणवीसांवर सडकून टीका केली.

हे ही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

कोण बावनकुळे?

कोण बावनकुळे? त्यांना विचारा २०१९ साली त्यांचं तिकीट कोणी कापलं होतं. तुम्हाला घराबाहेर का पडू दिलं नव्हतं, तुमच्या हायकमांडनं. सांगा नाहीतर आम्ही सांगतो, तुम्ही किती मोठा भ्रष्टाचार केला होता. तुम्ही वीज खात्यात काय लूट केली होती, हे जर आम्ही सांगितलं तर तुमचं कठीण होईल. आम्ही अद्याप मर्यादा सांभाळलेल्या आहेत. शिवसेनेला धमक्या देऊ नका. तुमचा टांगा सांभाळा, तुमची जी जीभ चुरुचुरु चालत आहे ना ती फक्त तुमच्याकडं ईडी आणि सीबीआय असल्यामुळं बाकी काही नाही. बाकी तुमच्यासारखे फुसके बार या महाराष्ट्रात खूप आले आणि गेले आम्ही पाहिलेत. आम्ही सत्तेसाठी नाही आहोत सत्ता आमच्यासाठी आहे. शिवसेना हीच सत्ता आहे. आता सर्व पोपट मिठू मिठू बोलत आहेत, असंही संजय राऊत म्हणाले.