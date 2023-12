Sunil Shukre: राज्य मागासवर्ग आयोगाची पुनर्रचना; सुनील शुक्रे बनले नवे अध्यक्ष

मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांपासून सदस्यांपर्यंत जवळपास सर्वच लोकांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिल्यानं खळबळ उडाली होती. पण आता या आयोगाची पुनर्रचना करण्यात आली असून नवे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुनील शुक्रे यांच्यावर आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. (Reorganization of Commission for Backward Classes Sunil Shukre new chairman)