Kolhapur Violence : 'ती गृहखात्याची जबाबदारी', कोल्हापुरातील राड्यानंतर शाहू छत्रपती महाराज म्हणाले...

कोल्हापुरातील राड्यानंतर शाहू छत्रपती महाराज यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. सुव्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी शासनाची आणि गृहखात्याची असते. असं विधान शाहू छत्रपती महाराज यांनी केलं आहे. (Responsibility of Home Affairs Shahu Chhatrapati Maharaj reacted after Violence in Kolhapur over Whatsapp messages)

औरंगजेबाचे स्टेटस ठेवून त्याचे उदात्तीकरण केल्याच्या निषेधार्थ हिंदुत्ववादी संघटनांनी बुधवारी पुकारलेल्या कोल्हापूर बंदला हिंसक वळण लागले होते. शहराच्या अनेक भागांत दगडफेक, तोडफोडीने दंगल उसळली होती. (Latest Marathi News)

त्यानंतर आज पत्रकार परिषद घेत शाहू छत्रपती महाराज यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तसेच, कोल्हापूरातील राड्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याची माहितीदेखील त्यांनी दिली.

काय म्हणाले शाहू छत्रपती महाराज ?

घटनेच्या मुळात जाऊत खोल अभ्यास केला पाहिजे. कोल्हापूरात असं कधीच घडलं नाही. घडलेल्या घटनेचा वेगळ्या पद्धतीने तपास करावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत यासाठी सतर्क राहा, असही त्यांनी यावेळी सांगितलं. (Latest Marathi News)

तसेच कोल्हापूरात जे घडलं ते योग्य नव्हे. सर्वांनी सलोख्याने राहावं. संभाजी नगर, अहिल्यानगर आणि आता कोल्हापूरमध्ये याची लिकं शोधली पाहिजे. सुव्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी ही शासनाची आणि गृहखात्याची असते. असं शाहू छत्रपती महाराज यावेळी म्हणाले. (Latest Marathi News)

त्यात दोनशेवर वाहने, दुकाने, टपर्‍या, घरांचे नुकसान झाले. पोलिसांनी जमावाला नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी वारंवार लाठीमार केला.

जमाव नियंत्रणात येत नसल्याने पोलिसांना अश्रुधुराच्या ३० पेक्षा अधिक नळकांड्या फोडाव्या लागल्या. सुमारे तीन तासांनी दंगल नियंत्रणात आली. दगडफेक, तोडफोडप्रकरणी ५० जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे; तर दगडफेक, तोडफोडीत पोलिसांसह ६० जण जखमी झाले. दंगल लक्षात घेऊन प्रशासनाने गुरुवारी मध्यरात्रीपर्यंत इंटरनेट सेवा खंडित केली.(Latest Marathi News)