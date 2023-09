मुंबई : ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अहमदाबाद येथील घरी दाखल झाल्याचं वृत्त आहे. यामुळं तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. अदानींच्या घरी असलेल्या खासगी कार्यक्रमाला हजेरी लावण्यासाठी पवार गेले असल्याचं सांगितलं जात आहे. यावर आता रोहित पवार यांची प्रतिक्रिया आली आहे. (Sharad Pawar arrives at Gautam Adani house in Ahemdabad Why this visit happened need to know)

रोहित पवार म्हणाले की, शरद पवार आणि अदानी यांची भेट झाली असेल, त्यात वेगळं काय आहे. पवार साहेब अंबानी, अदानींना भेटतात. छोट्या व्यावसायिकांनाही भेटतात. या सगळ्यांना भेटल्यानंतर आपल्याला राज्याचा आणि देशाचा विकास करता येईल यावर चर्चा होत असते. त्यानंतर आपण पॉलिसी करत असतो. सर्व घटकांना भेटल्याशिवाय पॉलिसी कधीही करता येत नाही, असंही रोहित पवार यांनी नमूद केलं.

शिवसेना आमदार अपात्रता कारवाईबाबत रोहित पवार म्हणाले की, अपात्रतेच्या कारवाई बाबत सुप्रीम कोर्टाने जसे नियोजन केले होते तसेच नियोजन आताही झाले पाहिजे. तीन महिने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी काय केले हे अख्ख्या महाराष्ट्राला सांगावे. स्वाभिमानी राज्याचे अध्यक्ष असताना सुद्धा त्यांना आज दिल्लीला जाऊन मार्गदर्शन घ्यावे लागते आहे, ही आश्चर्याची आणि दुर्दैवी गोष्ट असल्याचा टोलाही रोहित पवार यांनी नार्वेकरांना लगावला.