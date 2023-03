मुंबई : छत्रपती संभाजी नगरमध्ये काल रात्री दोन गटांमध्ये उसळलेल्या हिंसक घटनेनंतर दगडफेक आणि वाहनांच्या जाळपोळीच्या घटना घडल्या होत्या. राम नवमीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या घटनेची माहिती कळताच पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला.

सध्या या ठिकाणची परिस्थिती कशी आहे, याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. (Sambhaji Nagar Violence How is the situation CM Eknath Shinde gives info)

CM शिंदे म्हणाले, मी पोलीस आयुक्त आणि पोलीस महासंचालकांशी बोललो आहे. पहाटे ही घटना घडली होती आता परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. पोलीस त्यांचं काम करत आहेत, सध्या इथली परिस्थिती नियंत्रणात आहे. (Latest Marathi News)

"याबाबत मी संपूर्ण माहिती घेतली असून तिथं जे राम मंदिर आहे, तिथं थोडासा वादविवाद झाला. सध्या इथला परिसर पूर्णपणे कन्ट्रोलमध्ये आहे. सर्वांनीच तिथं शांतता राखली पाहिजे, राम नवमीचा उत्सव आहे. आपल्या राज्यात सर्वधर्मिय सर्व सण एकत्र येऊन साजरा करतात. (Sambhaji Nagar News)

त्यामुळं सर्वधर्मियांना माझं आवाहन आहे की, राम नवमी आणि रमजानचा सण एकत्र येतो आपण तो दरवर्षी साजरा करतो. या उत्सवांना सर्वांनी शांततेत सहकार्य केलं पाहिजे. कुठल्याही परिस्थितीत इथं शांतता आबाधित राहिल यासाठी सर्वांनी सहकार्य केलं पाहिजे" असं आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना केलं आहे.