मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल अयोध्या दौरा केला. यावेळी त्यांना विशेष सुरक्षा देण्यात आली. त्यावरुन आज शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. (sanjay raut criticized on cm eknath shinde security in ayodhya )

मुंबईहून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना आमदार, खासदार, पदाधिकारी आणि मंत्र्यांसह लखनऊ विमानतळावर दाखल झाले. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची गाडी बदलण्यात आली. एकनाथ शिंदे यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून बुलेट प्रुफ गाडी देण्यात आली होती. तसंच मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षाही वाढवण्यात आली होती. हाच मुद्द पकडत राऊतांनी टीकास्त्र सोडले आहे.

काय म्हणाले राऊत?

एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेबांसंदर्भात बोलण्याचा अधिकार नाही. बाळासाहेब ठाकरे आयुष्यभर गद्दारांविरोधात लढले. गद्दारांना पकडून रस्त्यावर मारलं पाहिजे असे विचार बाळासाहेबांचे आहेत. लोक मारतील याचं भीतीने त्यांना इतकी सुरक्षा आहे.

अयोध्येचं दर्शन आम्ही घेतलं होतं. त्यावेळी ही जी टोळी होती ती सुद्धा आमच्यासोबत होती. अयोध्या दौरा दर्शनासाठी नाही तर शक्तीप्रदर्शनासाठी होता. शक्तीप्रदर्शनासाठी ठाणे आहे. तिथे करा.

ज्या रामाची पूजा केली त्यांनी वनवासात जाताना भावाला राज्य दिलं होतं. भरतानं रामाच्या पादुका सिंहासनावर ठेवल्या होत्या. रामाचा विचार अंमलात आणला. गद्दारांनी काय केलं? शक्तीप्रदर्शन करायला अयोध्या कशाला पाहिजे. तुमचा ठाण्याचा नाका आहे ना.

तिथेही करता येईल शक्तीप्रदर्शन. तुमच्या विमानात गुंड, मवाली बसले होते. त्याचे फोटो आज प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यांना शुद्ध करण्यासाठी शरयूला घेऊन गेला होता का? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला.

पंतप्रधान मोदी यांच्या बनावट डिग्रीवरुन सुरु असलेल्या घमसानवरही भाष्य केलं. संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडे डिग्री नसली तरी चालेल. त्याने काही फरक पडत नाही. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे डिग्री नसेल तर काही हरकत नाही. पण असेल तर योग्य असावी. नाही तर विद्यापीठे बोगस डिग्रीचे कारखाने होतील, पंतप्रधानांनी डिग्री दाखवली पाहिजे. ते म्हणतात मी विद्यापीठात गेलो नाही. शिकलेलो नाही. मग डिग्री आली कुठून? असा सवाल राऊत यांनी केला.