शिवसेनेबद्दल संभ्रमासाठी 'एमआयएम' युतीचा मुद्दा आणला - राऊत

मुंबई : शिवसेनेबद्दल संभ्रम निर्माण करण्यासाठी एमआयएमच्या युतीचा मुद्दा भाजपनं निर्माण केला आहे, असा आरोप शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. एमआयएम ही भाजपची बी टीम असून त्यांना एमआयएमनं कायमंच मदत केली आहे. त्यामुळं शिवसेनेबद्दल दिशाभूर करण्यांना उत्तर देण्याची तयारी ठेवायला हवी, अशा सूचनाही राऊत यांनी शिवसैनिकांना दिला. (Sanjay Raut raises issue of AIMIM alliance for confusion about Shiv Sena)

संजय राऊत म्हणाले, "हिंदुत्वावर हल्ले होत असताना हिंदुत्वासाठी शिवसैनिक बलिदान देत असताना तेव्हाचे बेगडी हिंदुत्ववादी कुठे होते? हे लोकांपर्यंत न्यावे लागेल. शिवसेनेची ओळख प्रखर राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त, प्रखर हिंदुत्वादी अशी आहे. एमआयएमची आपल्याशी युती हे सहज बोललं गेलेला नाही आपल्याला अडचणीत आणण्यासाठी, शिवसेनेची बदनामी करण्यासाठी लोकांच्या मनात शिवसेनेबद्दल संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात आला आहे. याला उत्तर देण्याची तयारी ठेवायला हवी"

जे औरंगजेबाच्या कबरीपुढे मस्तक टेकवतात त्यांच्याशी शिवसेनेशी युती शक्य नाही. या राज्यात कुणीही एमआयएमसोबत जाणार नाही. त्यांची युती फक्त भाजपसोबतच आहे हे नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट झालं आहे.

दरम्यान, अनेक जिल्ह्यात शिवसेना कमजोर आहे. त्यामुळं बंद खोलीत बसून काम करू नका. ग्रामीण भागातील मीडिया प्रभावी असतो त्यांच्याशी तुम्ही बोललं पाहिजे, संवाद साधला पाहिजे. तुम्ही आम्हाला जनाब सेना म्हणत असाल तर तुम्ही हिज्बुल भाजपवाले आहात, अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर दिलं.