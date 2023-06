Vikhe-Patil: राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या संस्थानात झाकीर नाईक साडेचार कोटी का देतो? ठाकरे गटाच्या नेत्याचा घणाघात

महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर ठाकरे गटाच्या नेत्याने गंभीर आरोप केले आहेत. राष्ट्रद्रोहाचा आरोप असणाऱ्या झाकीर नाईककडून विखे-पाटील यांच्या संस्थेला साडेचार ते पाच कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. या प्रकरणी एनआयएने गुन्हा दाखल करून कारवाई केली पाहीजे, अशी मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली. याप्रकरणी त्यांनी पुरावेदेखील माध्यमांसमोर सादर केलीत. (Sanjay Raut said suspicion that 4 to 5 crore rupees have been given to Vikhe-Patil's organization by Zakir Naik )

माध्यमांशी बोलताना राऊत यांनी विखे-पाटील यांच्या संस्थेला झाकीर नाईकडून कोटय़वधी रुपयांची मदत मिळाल्याकडे लक्ष वेधले. विखे-पाटील यांच्या संस्थेला झाकीर नाईकडून कोटय़वधी रुपयांची मदत मिळाल्याकडे लक्ष वेधले. याप्रकरणी त्यांनी पुरावेदेखील सादर केले. (Latest Marathi News)

टेरेरिंग फंडिंगचा आरोप असणारे झाकीर नाईक यांच्याकडे साडेचार कोटी रुपये कसे आले? असा सवाल उपस्थित करत फडणवीस यांच्याकडे गृहमंत्री म्हणून माहिती नसेल तर आम्ही द्यायला तयार आहोत. असही संजय राऊत यावेळी म्हणाले. (Latest Marathi News)

काल आणि परवा सगळी कागदपत्र ई डीकडे पोहोचली आहेत त्याची पोचपावती माझ्याकडे आहे. मंत्री दादा भुसे यांनी गिरणा सहकारी साखर कारखान्याच्या नावाखाली 178 कोटी रुपये गोळा केले. हे पैसे आहेत कुठे? मनी लॉण्डरिंग झालेय त्या पैशाचे याप्रकरणी भुसे यांच्याविरोधात ईडीकडे तक्रार करणार असून सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करणार आहे.(Latest Marathi News)

फडणवीसांचे अत्यंत जवळचे राहुल कुल यांच्या भीमा-पाटस कारखान्यात 500 कोटींचे मनी लॉण्डरिंग झाले आहे. यासंदर्भातही ईडीकडे तक्रार केली असल्याचे संजय राऊत म्हणाले.