मोठी बातमी ! 16 फेब्रुवारीपासून लसीकरणाचा दुसरा टप्पा; पोलिस, महसूलच्या कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांचाही समावेश 

सोलापूर : आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण सुरु असून आता लस उपलब्ध झाल्याने राज्यातील सुमारे 70 लाख फ्रंटलाईनवरील कर्मचाऱ्यांना 16 फेब्रुवारीपासून लस टोचली जाणार आहे. त्यामध्ये पोलिस, महसूल व शिक्षकांचा समावेश आहे. तसेच प्रतिबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महापालिका व अन्य शासकीय विभागांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. प्राधान्याने लस कोणाला द्यायची, अशा पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती तत्काळ द्यावी, असे पत्र पोलिस महासंचालक कार्यालयाने सर्व जिल्ह्यांमधील पोलिस अधीक्षक व पोलिस आयुक्‍तांना पाठविले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सूचना... पोलिस, महसूल व शिक्षकांची माहिती 15 फेब्रुवारीपर्यंत करावी अपलोड

16 फेब्रुवारपासून फ्रंटलाईवरील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना टोचली जाणार लस

आठवड्यातील सोमवार, मंगळवार, गुरुवार, शुक्रवार व शनिवारी लसीकरण

लसीकरण केंद्रांतून आता प्रत्येकी दोनशे जणांना टोचली जाणार लस; केंद्रे वाढविण्याची मुभा

लसीकरणाचे महत्त्व पटवून द्या; अफवा पसरविणाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल करा कोरोनावरील प्रतिबंधित लस तयार झाल्यानंतर कोव्हि-शिल्ड आणि को- व्हॅक्‍सिन अशा दोन प्रकारची लस आरोग्य कर्मचाऱ्यांना टोचली जात आहे. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करताना 55 वर्षांवरील कर्मचारी, आजारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. आता फ्रंट लाईनवरील कर्मचाऱ्यांना लस टोचली जाणार असून आजपासून (ता. 1) या सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती अपलोड करण्याचे आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाने संबंधित विभागप्रमुखांना दिले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालिका डॉ. अर्चना पाटील यांनी त्यासंबंधीच्या सूचना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. माहिती अपलोडिंगचे काम पूर्ण झाल्यानंतर लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरु केला जाणार आहे. सर्व्हर डाऊनमुळे माहिती अपलोड होईना

लसीकरणातील काळा बाजार रोखण्याच्या हेतूने लसीकरणाची संपूर्ण माहिती एका ऍप्लिकेशनवर भरणे बंधनकारक आहे. मात्र, मागील दोन दिवसांपासून सर्व्हर डाउन असल्याने फ्रंटलाईनवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती भरता येत नसल्याच्या तक्रारी आरोग्याधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालिका डॉ. अर्चना पाटील यांच्यासमोर मांडल्या. त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नसून 15 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती भरावीच लागेल, अशा सक्‍त सूचना यावेळी देण्यात आल्या आहेत. कोरोनाला रोखण्यासाठी पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, महसूल विभागातील कर्मचारी आणि को- मॉर्बिड रुग्णांचा सर्व्हे करणाऱ्या शिक्षकांना दुसऱ्या टप्प्यात लस टोचली जाणार आहे.



Web Title: The second phase of vaccination from 16 February; Including police, staff and teachers