पुरग्रस्त भागाच्या उपाययोजनांवर मुख्यमंत्री व शरद पवारांंमध्ये चर्चा 

मुंबई : कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यात पुराने थैमान घातल्यानंतर आता उपाययोजनांवर भर देण्यासाठी सरकार व इतर राजकिय पक्ष सरसावले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात अनुभव असणारे नेते शरद पवार यांनी या पुरग्रस्त भागात तळ ठोकून पुरग्रस्तांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. आता राज्य सरकारला उपाययोजनां बाबत सुचना व पुरग्रस्तांच्या मागण्या घेवून शरद पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज सायंकाळी 4 वाजता भेट घेणार आहेत. सह्याद्री अतिथीगृहावर ही भेट होणार असून राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील देखील उपस्थित राहणार आहेत.

Web Title: Sharad Pawar meet CM Devendra Fadnavis on flood situation in Kolhapur and Sangli