Sharad Pawar Resigns: पवार खरचं जयंत पाटलांसाठी इतके महत्त्वाचे आहेत का?

संजना हेब्बाळकर-

भाकरी नुस्ती फिरली नाही तर आता तवाच बदलला आहे अर्थात तुम्हाला समजलं असेल मी कशाबद्दल बोलत आहे. महाराष्ट्रात वातावरण चांगलचं तापलयं. त्याच कारण म्हणजे पवारांनी घोषित केलेली त्यांची निवृत्ती. पवारांची ही घोषणा झाली आणि पवारांच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र डोक्यावर घेतला फक्त कार्यकर्त्ये नव्हे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना अश्रू अनावर झाले. (Sharad pawar resigns NCP presidentship history and importance of relation with jayant patil )

“आम्ही लहानपणापासून त्यांच्याकडे पाहून राजकरण केलं. आजही त्यांच्याकडून स्फूर्ती आणि प्रेरणा घेऊन आम्ही राजकारणात वावरतो आम्हाला तुमच्या छायेखाली काम करायची सवय लागली आहे. तुम्ही बाजुला गेलात तर आम्ही कुणीच काम करू शकणार नाही. तुम्ही थांबणार असाल तर आम्ही सगळे थांबतो.”असं भावनिक आवाहन जयंत पाटील यांनी केलं.

पाटलांनी केलेलं हे महत्त्वाचं विधान आणि पाटलांच्या आयुष्यातील पवारांचं स्थान वेगळं आहे हे समजून येतं. पवार खरचं जयंत पाटलांसाठी इतके महत्त्वाचे आहेत का? असतील तर हे असं का? पाटलांना हुंदका अनावर का झाला? आणि जयंत पाटील आणि शरद पवार यांचे संबंध इतके खास का होते? असे अनेक प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहेत.

जयंत पाटील यांचे संपूर्ण नाव जयंत राजाराम पाटील. राजाराम पाटील हे नाव कधीकाळी राजकारणात प्रसिद्ध होतं. म्हणजेच राजकारणाचे बाळकडू पाटलांना घरातूनचं मिळालं मात्र पाटलांनी राजकारणात त्यांच नाव प्रस्थापित करण्यासाठी पाटलांनी विशेष प्रयत्न केलेत आणि यात पवारांनी त्यांना साथ दिली हे देखील तितकचं खऱ आहे.

लोकनेते राजाराम बापू पाटील हे महाराष्ट्रातील मोठे नेते होते. त्यांनी 1962 पासून 1970 पर्यंत आणि 1978 मध्ये राज्यात मंत्रीपद भूषविलेलं आहे. मात्र लोकनेते माजी मंत्री राजारामबापू पाटील यांचे अकाली निधन झाले आणि त्यांनी उभे केलेले कारखाना सहकाराचे जाळे संकटात आले.

त्यामुळे मुलगा म्हणून या सगळ्याचा विकास करणं जयंत पाटलांच्या हातात होतं त्यामुळे राजाराम पाटील यांच निधन झाल्यानंतर अमेरिकेत शिक्षण घेणारा त्यांचा मुलगा मायदेशी परत आला आणि राजकारणात रमला. त्या मुलाचं नाव होत जयंत पाटील.

पाटलांना राजकारणात अनुभव नव्हता आणि त्यावेळी पाटलांना वडीलकीचा आधार होता तो शरद पवारांचा. असं देखील सांगितलं जात की राजाराम पाटील आणि शरद पवार वेगळ्या पक्षात असले तरी ते एकमेकांचे उत्तम मित्र होते. त्यांचे संबध चांगले होते आणि ते इतके घनिष्ट होते की पाटलांच्या शेवटच्या काळाता “माझ्या जयंतची जबाबदारी आता तुझ्यावर आहे” असं पाटलांनी पवारांना सांगितल्याचं जाणकार सांगतात.

पाटील महाराष्ट्रात आले १९८४ साली काही कारणास्तव पवारांनी पाटलांना त्यांच्या पक्षात घेतलं नाही. आणि १९९१ साली पाटीलांना आमदारकी मिळाली. त्यानंतर काही काळाने शरद पवार जेव्हा मुख्यमंत्री बनले पाटलांच्या मतदारसंघात पवारांची मोठी सभा आयोजित करण्यात आली. ज्यांची तयारी जयंत पाटलांनी केली होती.

१९९९ साली शरद पवारांनी काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष स्थापन केला. तेव्हा जयंत पाटलांनी त्यांना फोन केला आणि म्हणाले, मला बापूंची अनेक स्वप्न पूर्ण करायची आहेत मार्गदर्शनासाठी माझ्याकडे कोणत्याही वरदहस्त नाही.

पवारांनी त्यावेळी केलेलं ते वक्तव्य पाटलांसाठी प्रेरणा बनलं पवार म्हणाले पवार म्हणाले “तू माझ्या मुलासारखा आहेस, काही काळजी करु नकोस योग्य निर्णय घे आणि त्यानंतर जयंत पाटील आणि त्यांचे सर्व कार्यकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये सामील झाले. आणि १९९९ पासून पाटलांचे आणि राष्ट्रवादीच संबध जुळून आले.

राजकाणाचे धडे पवारांनी पाटलांना दिले. 1999 ते 2008 पर्यंत ते राज्याचे अर्थमंत्री होते. 2014 पूर्वो पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडळात ते ग्रामविकास मंत्री होते. ठाकरे सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री म्हणून देखील पाटलांनी काम पाहिलं आहे. जयंत पाटील हे शरद पवार यांच्या अत्यंत जवळचे आहेच. तसेच अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याशी त्यांचा चांगला समन्वय आहे.

पक्षासाठी झोकून देऊन पाटलांनी काम केलं आहे. जानेवारी 2021मध्ये जयंत पाटील यांनी राज्यभर ‘राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रा’ सुरू केली होती. त्यांनी या यात्रेच्या निमित्ताने 17 दिवस तीन हजार किलोमीटरचा प्रवास केला. या निमित्ताने तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून संघटना बळकटीवर त्यांनी भर दिला होता.

या यात्रेच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीचा चेहरा बदलण्याचं कामही त्यांनी केलं. त्यामुळे जयंत पाटील राष्ट्रवादीसाठी आणि पाटलांसाठी शरद पवार नेहमीच महत्वाचे आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्तीनं आपल्याला राजकारणात आणलं त्यानंच जर निवृत्ती घेतली तर काय या विचारानं पाटलांना अश्रू अनावर झाल्याचं सांगितल जात आहे.