Sharad Pawar: मद्य कंपनीनं शाळा दत्तक घेतली अन् गौतमी पाटीलचा कार्यक्रम ठेवला; शरद पवारांनी दाव्यानं खळबळ

मुंबई : सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना चालवण्यासाठी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर शरद पवार यांनी कडाडून टीका केली आहे. कारण यामध्ये मनमानी पद्धतीनं काम करण्याचे प्रकार वाढणार असल्याचं भाकीतही त्यांनी केलं आहे.

नाशिकच्या एका शाळेचं उदाहरण देताना मद्य निर्मिती करणाऱ्या एका कंपनीनं दत्तक घेतलेल्या शाळेत गौतमी पाटीलच्या नृत्याचा कार्यक्रम ठेवल्याचं त्यांनी सांगितलं. या प्रकारामुळं खळबळ उडाली आहे. (Sharad Pawar statement of Gautami Patil regarding her dance programme at School in Nashik)

शाळा खासगी कंपन्यांना देणार दत्तक

राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्यावतीनं आयोजित कार्यक्रमात शरद पवार बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर खासदार सुप्रिया सुळे, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, अनिल देशमुख, रोहिणी खडसे आदी उपस्थित होते. (Latest Marathi News)

पवार म्हणाले, "ज्या शाळा आहेत जिल्हा परिषदेच्या त्या आता खासगी कंपनीला देण्यात येत आहेत. त्यांनी या शाळा सीएसआर खात्यातून चालवाव्यात, त्याच्यातून शाळेचा विकास करावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. पण आता जी कंपनी शाळा दत्तक घेईल त्या शाळेला कोणतं नाव द्यायचं याचा अधिकार त्यांना आहे. भविष्यात त्या कंपनीला शाळेच्या कारभारात हस्तक्षेप करायचा अधिकार आहे.

शाळेच्या मैदानात गौतमी पाटीलचा कार्यक्रम

पण यामुळं शाळेची शासकीय मालमत्ता आणि उपयोग हा वैयक्तिक कारणासाठी होऊ शकेल. याचं एकच उदाहरण द्यायचं असेल तर ते म्हणजे नाशिकमधील एक शाळा मद्य तयार करणाऱ्या कंपनीनं दत्तक घेतली आहे. त्या शाळेमध्ये नुकताच गौतमी पाटीलच्या नृत्याचा कार्यक्रम घेतला गेला. आता असा आदर्श आम्ही मुलांसमोर ठेवणार आहोत? त्यामुळं शासकीय शाळा खासगी कंपनीला द्यायचा सरकारचा जो निर्णय आहे, याला सुद्धा आपण विरोध केला पाहिजे, असंही यावेळी शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

महिलांना रस्त्यावर उतरावं लागेल

आपल्याला काही कार्यक्रम हाती घाययचे आहेत. यामधे महिला आरक्षण, महागाई यांचा समावेश आहे. मी संरक्षण मंत्री असताना सैन्यात महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. आरक्षणाच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झालं की महिला पुरुषांपेक्षा कमी नाहीत. दुसरीकडे मणिपूरसारखी घटना समोर येते त्यामुळं अपल्याला जागृत राहावं लागणार आहे.

जर आता असा प्रकार कुठं घडला तर आपल्या भगिनींनी रस्त्यावर उतरायला हवं. याचे परिणाम काय होतील तर ते केस टाकतील, विविध कलमे लावतील अशी भीती तुम्हाला असेल तर तुम्ही त्याची चिंता करु नका. कारण सरकारं बदलत असतात आणि आपण त्या केसेस काढून टाकत असतो. सरकारी नोकरीमुळं कुटुंबाला स्थिरता येते. परंतू कंत्राटी पदावर नेमणुका होत असतील तर तिथं आरक्षण नाही. त्यामुळं तिथं महिलाना संधी मिळणार नाही. त्यामुळं या कंत्राटी भरतीविरोधात आपल्याला रस्त्यावर उतराव लागेल, असंही शरद पवार यावेळी म्हणाले.