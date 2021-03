सचिन वाझेंबाबत शरद पवारांनी पहिल्यांदाच दिली प्रतिक्रिया

बारामती : व्यापारी मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरणामुळे सध्या चर्चेत असलेले एपीआय सचिन वाझे (Sachin Waze) यांना शनिवारी एनआयने अटक केली. यावर ज्येष्ठ नेते आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या सल्लागाराच्या भूमिकेत असलेले शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांचं निवासस्थान असलेल्या 'अँटिलिया' इमारतीबाहेर स्कॉर्पियो कारमध्ये सापडलेल्या स्फोटकं प्रकरणात काल तब्बल १२ तासांच्या चौकशीनंतर पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना एनआयएकडून अटक झाली. अंबानी यांच्या घराबाहेर आढळलेली कार, त्यानंतर ही कार ज्यांच्याकडे होती त्या मनसुख हिरेन यांचा झालेला मृत्यू. एकूणच हे सर्व प्रकरण संशयास्पद आहे. कारण मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझे परस्परांना ओळखत होते. त्यामुळेच सचिन वाझे हे प्रमुख संशयित असल्याचं एनआयएचं म्हणणं आहे. रविवारी वाझेंना कोर्टात हजर करण्यात करण्यात आले. शरद पवार नक्की काय म्हणाले?



दरम्यान, सचिन वाझे यांना एनआयएने अटक केल्यासंदर्भात बारामतीत पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यानंतर शरद पवार म्हणाले, "हा लहान प्रश्न आहे. वाझे प्रकरण म्हणजे काही राज्याचे धोरण नव्हे" यावर पुढे अधिक काही बोलणं पवार यांनी टाळलं. सचिन वाझे यांचे बंधू सुधर्म वाझे (Sudharm Waze) यांनी देखील याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी मुंबईत येऊन वाझे यांची भेट घेतली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर सुधर्म म्हणाले, "सचिन वाझे यांनी व्हॉट्सअॅप स्टेटसद्वारे आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. तीच आपलीही भावना आहे" सध्या वाझे कुटुंबियांची स्थिती कोणाच्या लक्षात येणार नाही, एखाद्यावर असा प्रसंग येतो त्यालाच ते समजते, असेही सुधर्म म्हणाले.



