मोठी बातमी! शिंदे सरकार यापुढे जरांगेंशी चर्चा करणार नाही? महायुतीमधील मंत्री का झाले नाराज

मुंबई- आताची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन यापुढे शिंदे सरकार मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करणार नाही. यावर सरकारमध्ये एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीआहे. त्यामुळे जरांगे पाटील आणि सरकार यांच्यामध्ये तणाव वाढल्याचं स्पष्ट आहे. (shinde government will no longer discuss with Manoj Jarang patil on maratha reservation andolan mumbai )

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आज मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज त्यांच्यासोबत राजनाधीमध्ये येणार आहे. आज त्यांचा मुक्काम बीडमध्ये असेल. त्यानंतर २६ तारखेपर्यंत ते मुंबईत धडकतील. यासाठी सरकारकडून त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न झाला. पण, त्याला यश आलं नाही.