डोंबिवली : अंबरनाथमधील मोरीवली गावातून शिर्डीला साईबाबांच्या दर्शनासाठी गेलेल्या भविकांच्या बसला भीषण अपघात झाला. यामध्ये दहा जणांचा मृत्यू झाला, पण याच गावातील चार चिमुकली मुलं मात्र वेळ आली नव्हती म्हणून बचावले. (Shirdi Bus Accident Four kids saved their lives by having fun in the bus)

नक्की काय घडलं?

अंबरनाथमधील मोरीवली गावातून शिर्डीला साईबाबांच्या दर्शनासाठी गेलेल्या भविकांच्या बसला भीषण अपघात झाला. याच गावातील चार चिमुरड्यांचा जीव मात्र त्यांच्या मस्तीखोर स्वभावामुळं वाचला आहे. अपघातग्रस्त बसमध्ये गौरव दिनकर आणि वैष्णव सासे हे आपल्या इतर दोन मित्रांसह प्रवास करत होते.

ड्रायव्हरच्या बाजूला असलेल्या केबिनमध्ये बसलेल्या त्या चौघांची मस्ती सुरू झाल्यानं प्रवाशांनी या चौघांना उल्हासनगरमध्ये बस थांबवून दुसऱ्या बसमध्ये पाठवलं.

दरम्यान, याचवेळी त्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या आणखी एका जोडप्यानं बसायला जागा न मिळाल्यानं बस बदलली. यामुळं या जोडप्यासह चार चिमुकल्यांचा जीव काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती म्हणून बचावला.