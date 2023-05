Shiv Sena Case: ठाकरे-शिंदे सत्तासंघर्षात यांची भूमिका ठरली महत्वाची, 'हे' आहेत दोन्ही बाजूचे वकील

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा युक्तीवाद तब्बल 9 महिन्यांनंतर पुर्ण झाला. ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला होता. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनुसिंघवी आणि देवदत्त कामतांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे, महेश जेठमलानी, नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षाचा निकाल राखून ठेवला होता. ते आज (गुरूवारी) जाहीर करणार आहेत. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रतिस्पर्धी गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर तब्बल ९ महिने सुनावणी सुरू होती. दरम्यान कोर्टाच्या निकालावर देशाचं लक्ष लागून आहे. मात्र या निकालावर कोणीही स्पष्टपणे सांगू शकत नाही की निकाल कसा लागेल. (Shiv Sena Supreme Court Hearing Kapil Sibal Abhishek Manusinghvi and Devdutt Kamat argued for the Thackeray faction Harish Salve Mahesh Jethmalani Neeraj Kaul argued from the Shinde group)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षाचा निकाल राखून ठेवला होता. हा निकाल सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा हे पाच सदस्यांची घटनापीठ निर्णय देणार आहे. या खंडपीठातील दुसऱ्या क्रमांकाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती एमआर शाह हे १५ मे रोजी निवृत्त होत आहेत.

सत्तासंघर्षावरील निकाल एकमताने येण्याची शक्यता आहे. हा निकाल फक्त सरन्यायाधीश वाचून दाखवणार आहेत. त्यामुळे दोन वेगळ्या निकालांची किंवा घटनापीठात मतभेदांची शक्यता कमी आहे.

निवृत्त होणारे न्यायाधीश कोण आहेत?

न्यायमूर्ती एम.आर.शाह यांचं खरं नाव आहे. मुकेशकुमार रसिकभाई शाह. यांचा जन्म १६ मे १९९८ रोजी झाला. १९ जुलै १९७२ रोजी त्यांनी गुजरात विद्यापीठातून एलएलबी केली. त्यानंतर त्यांनी २० वर्षे गुजरात उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. न्यायमूर्ती शाह यांनी केंद्र सरकारसाठी अतिरिक्त स्थायी वकील म्हणून काम केले आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोचे वकील म्हणून ते कायम राहिले.

2004 मध्ये, न्यायमूर्ती एम.आर.शाह यांची गुजरात उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. जून 2005 मध्ये ते गुजरात उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश बनले. त्यांची पाटणा उच्च न्यायालयात बदली झाली आणि त्यांनी 12 ऑगस्ट 2018 रोजी मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. न्यायमूर्ती शाह यांची 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी SC मध्ये नियुक्ती करण्यात आली. 15 मे 2023 रोजी चार वर्षांहून अधिक काळ सेवा केल्यानंतर ते निवृत्त होणार आहेत.

शाह यांचा कार्यकाळ

पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या

12 ऑगस्ट 2018

गुजरात उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश

22 जून 2005 - 11 ऑगस्ट 2018

गुजरात उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्या

7 मार्च 2004 - 21 जून 2005