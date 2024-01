Shiv Sena Crisis : आम्हाला कुणी संपवू शकत नाही; उद्धव ठाकरे यांचा इशारा

shiv sena crisis uddhav thackeray says no one can destroy shiv sena party politics Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Maharashtra News : ‘आमच्या मनात काही पाप नाही. आम्ही त्यांना शत्रू समजलो नाही, त्यांनी आम्हाला शत्रू बनवले. शिवसेनाप्रुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणि शिवसेनेने ज्यांना वाचविले होतं, तेच शिवसेनेला संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची खंत शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली. त्याचवेळी शिवसेनेला संपवण्याचा प्रयत्न करून पाहा, असे आव्हान देत आम्ही लढणारे आहोत, आम्हाला संपवणारे कुणी असूच शकणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ‘मातोश्री’ येथे शिवबंधन बांधून मुंबई उपनगरातील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षप्रवेश केला. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, ‘‘कठीण काळात जो सोबत येतो त्याचे महत्त्व वाढते. सत्तेच्या दिशेने जाणारे अनेक असतात. मात्र सत्ताधारी पक्षाला सोडून ज्यांच्यासोबत लढायचे त्यांच्यासोबत जायचे, हे अत्यंत कठीण असते. तो मर्दपणा तुम्ही दाखविला, असे म्हणत त्यांनी ठाकरे गटात आलेल्यांचे कौतुक केले. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आम्ही काय केले, कुणाला मदत केली, हे आठवण करून देऊ इच्छित नाही. १९९२ -९३ च्या दंगलीत मुंबईला शिवसैनिक, शिवसेनेनेच वाचविले असल्याचे ठाकरे यांनी आवर्जून सांगितले. ‘ते’ आयती चपाती खाणारे आम्ही ‘गर्वसे कहो, हम हिंदू है’ असे म्हणतो. पण आता सत्तेत बसलेले लोक हिंदूंमध्ये भेद निर्माण करत आहेत. त्यांच्यापासून सावध राहा. तेव्हा संघर्ष करणारे वेगळे होते. आता जे आलेत त्यांचे संघर्षाशी काही देणेघेणे आहे, असे मला वाटत नाही. ते तयार चपाती ते खात आहेत. मात्र, त्या चपातीसाठी ज्यांनी कष्ट सोसले त्यांना बाजूला करण्यात आले आह, अशी खंत उद्धव ठाकरेंनी बोलून दाखवली.