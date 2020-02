फडणवीसजी, आता ही वृत्ती बदला : आदित्य ठाकरे

मुंबई : देवेंद्र फडणवीसजी मी शक्यतो कोणाच्या टीकेला उत्तर देण्याचे टाळतो. मात्र, तुम्ही केलेल्या बांगड्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागणे योग्य ठरेल. मुळात एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी असे बोलणे योग्य नाही, आपल्याला ही वृत्ती बदलायला हवी, असे वक्तव्य पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केले आहे.

Shri @Dev_Fadnavis ji, normally I choose not to comment back. Kindly apologise abt bangles comment: bangles are worn by the strongest of all- the women. Politics can go on, but we need to change this discourse. Rather disgraceful coming from a fmr CMhttps://t.co/oMxPFWgdMS

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 26, 2020