शाळा फिजिकली की डिजिटली चालवायची हे ठरवणार "एसएमसी' 

सोलापूर ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर आपापल्या गावातील शाळा फिजिकली चालवायच्या की डिजिटली चालवायच्या याचा निर्णय शाळा व्यवस्थापन समितीच्या (एसएमसी) बैठकीत घ्यायचा आहे. तशाप्रकारच्या बैठका 10 ते 12 जूनच्या दरम्यान घेण्यात याव्या. त्याचबरोबर त्याचा अहवाल जिल्हा कार्यालयाला पाठविण्याच्या सूचनाही मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या.

जिल्हा परिषद शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक ऑनलाइन घेण्यात आली. या बैठकीत शाळा सुरु करण्याबाबतचा निर्णय घेऊन तसा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कोरोना व्हायरसची गावातील व शाळेच्या परिसरातील परिस्थिती पाहून अथवा शाळा कंटेनमेंट झोनमध्ये येत असल्यास शाळा व्यवस्थापन समितीच्या परवानगीने फिजिकली किंवा डिजिटली करण्याबाबत ठराव घ्यावा. जो ठराव मंजूर होईल, त्याप्रमाणे शाळा डिजिटली अथवा फिजीकली (प्रत्यक्ष शाळा) सुरू करावी. मुख्याध्यापकाने शिक्षकांना सूचना देऊन शाळा 15 जूनपासून सुरू करायला सांगायची आहे. कोरोना व्हायरस पार्श्‍वभूमीवर शासनाने दिलेल्या शासन निर्णयातील सूचनेप्रमाणे सर्व गाईडलाईन्स पाळून शाळा सुरू ठेवण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. जर शाळा डिजिटल ऍपद्वारे सुरू करायच्या झाल्यास त्यासाठी विद्यार्थी पालकांचे व्हाट्‌सअप ग्रुप तयार करून त्या ग्रुपवर ऑनलाइन व्हिडिओ, दीक्षा ऍप, युट्युब याद्वारे लिंक शेअर करून अथवा व्हिडिओ शेअर करून ऑनलाइन शिक्षण मुलांना द्यायचे आहे. शाळा डिजीटली सुरू करण्याबाबत शाळा व्यवस्थापन मिटींगमध्ये ठराव मंजुर झाल्यास सर्व मुख्याध्यापकांनी आपल्या शाळेतील सर्व शिक्षकांना आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे व्हाट्‌सअप ग्रुप तयार करून घ्यायला सागावेत. किती शिक्षकांनी, किती विद्यार्थ्यांचे व्हाट्‌सअप ग्रुप तयार केले, याबाबतची माहिती शिक्षक निहाय व वर्ग निहाय ग्रुपवर शेअर करावी.

