सोलापूर महापालिका! महापौरांना निवेदने देऊनही कामे होत नाहीत, अधिकारी ऐकत नसल्याची सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांची खंत; कामांची यादी कोटीची, निधी मात्र २५ लाख रुपयांचा, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : महापालिकेची निवडणूक होऊन पाच महिने उलटले, तरी नगरसेवकांना विकासकामांसाठी निधी मिळालेला नव्हता. आता प्रत्येक नगरसेवकास वॉर्डनिहाय निधी मंजूर झाला असला, तरी तो दोन टप्प्यांत मिळणार असल्याने कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, असा पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, महापौरांना निवेदने देऊनही कामे होत नाहीत, अधिकारी ऐकत नाहीत, निधी पुरेसा मिळत नाही, अशी खंत सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली आहे.
प्रभाग क्रमांक १८ मध्ये माजी महापौर श्रीकांचन यन्नम, राजेश्री दोडमनी, प्रशांत पल्ली आणि शिवानंद पाटील हे नगरसेवक आहेत. प्रत्येक नगरसेवकास वॉर्डनिहाय ५० लाख रुपये आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी १५ लाख रुपये असा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, हा निधी दोन टप्प्यांत उपलब्ध होणार असून पहिल्या टप्प्यात केवळ २५ लाख रुपये मिळणार आहेत. दुसरा टप्पा ऑक्टोबरमध्ये मिळणार आहे.
प्रभागातील विकासकामांची यादी मात्र कोटी रुपयांच्या घरात पोचली आहे. त्यामुळे निधीचे नियोजन करताना नगरसेवकांची कसरत सुरू आहे. सध्या पावसाळ्यामुळे ड्रेनेज तुंबण्याच्या समस्या गंभीर बनल्या असून, त्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च अपेक्षित आहे.
पंचशील नगर, इंदिरा नगर, शास्त्री नगर (वडार गल्ली परिसर) आणि कुर्बान हुसेन नगर या भागांत ड्रेनेज तुंबून सांडपाणी रस्त्यावर व घरांसमोर साचत असल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. त्यामुळे या भागांतील कामांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन बोअरवेल आणि अन्य देखभाल-दुरुस्तीची कामेही प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
इंदिरा नगरात उभारणार नागरी आरोग्य केंद्र
प्रभाग क्रमांक १८ मधील इंदिरा नगर येथील मोकळ्या मैदानाजवळ नवीन नागरी आरोग्य केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. याबाबत नगरसेवकांनी महापौर विनायक कोंड्याल आणि आरोग्याधिकारी डॉ. राखी माने यांना निवेदन दिले आहे. हे आरोग्य केंद्र सुरू झाल्यास परिसरातील गोरगरीब नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
निधीनुसार कामे होतील टप्प्याटप्याने
नगरसेवकांना वॉर्डनिहाय आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर झाला असून, सध्या कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत. ड्रेनेज दुरुस्ती, रस्ते दुरुस्ती आणि पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन बोअरवेल अशी कामे प्राधान्याने करण्यात येणार आहेत. निधीचा विचार करून बोअरवेलची कामे चार टप्प्यांत करण्याचे नियोजन आहे.
- प्रशांत पल्ली, नगरसेवक
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निधी खूपच कमी मिळाला
प्रभागात नवीन आरोग्य केंद्र, शासकीय क्रीडांगणावरील कामे, ड्रेनेज दुरुस्ती आणि रस्त्यांची कामे करावयाची आहेत. मात्र, नगरसेवकांना प्रत्येकी दोन टप्प्यांत २५ लाख रुपयांचाच निधी मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक कामे टप्प्याटप्प्याने करावी लागणार आहेत. कामांची यादी कोटींची आणि निधी लाखांत, अशी सध्याची परिस्थिती आहे.
- शिवानंद पाटील, नगरसेवक
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