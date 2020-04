काटकसरीच्या धोरणावर फेरविचार सुरू; एसटी संघटनांमध्ये संताप 

मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एसटीची सेवा बंद आहे. त्यामुळे मोठा आर्थिक तोटा निर्माण होत आहे. त्यामुळे काटकसरीचे धोरण म्हणून चार वर्षांनंतर सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची यादी मागवण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे एसटीच्या संघटनांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. ४० टक्के भारमान असलेल्या फेऱ्या बंदचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर रात्रीला लांब पल्यावर धावणाऱ्या एसटीच्या चालकाला कमी करून चालक तथा वाहकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय एसटीने घेतला आहे. राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संचारबंदी आणखी वाढण्याची शक्‍यता असून या परिस्थितीत एसटीची अत्यावश्‍यक सेवा सुरू आहे. मात्र, एसटी महामंडळाने अचानक पुढील पाच वर्षातील २०२४ पर्यंत सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची माहिती तातडीने मागवली आहे. तर रातराणी सेवेवर वाहक न पाठविता फक्त चालक तथा वाहक असा एकच कर्मचारी पाठविण्याबाबतचा प्रस्ताव मागितल्याने, एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मोटार वाहन कायद्यामध्ये चालक सोबत क्‍लिनर किंवा वाहक असणे बंधनकारक असून सर्व रातराणी सेवा या लांब पल्ल्याच्या असल्याने अपघात किंवा मार्गस्थ बिघाड घडल्यास त्यांच्या मदतीसाठी दुसरा कर्मचारी असणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा ही प्रवासी सुरक्षितता धोक्‍यात येऊ शकते, असे राज्य एसटी कामगार संघंटनेने म्हटले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा चुकीचे निर्णय रद्द करण्याची मागणी

स्वच्छतेचे कंत्राट (ब्रिक्‍स), भाड्याच्या शिवशाही, गणवेशाच्या कापड व शिलाई भत्त्याऐवजी ड्रेसकोड इत्यादी निर्णयामुळे महामंडळामध्ये अप्रत्यक्ष खासगीकरण आणले गेले. असे महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर प्रतिकूल परिणाम करणारे किंवा केलेले पूर्वीचे निर्णय तातडीने रद्द करणे आवश्‍यक असल्याचे कर्मचारी संघंटनानी मागणी केली आहे. उत्पन्न वाढीसाठी हे करा

कर्मचाऱ्यांना मारक निर्णय रद्द करावे, अवैध प्रवासी वाहतूक रोखण्यासाठी प्रशासन व सरकारी पातळीवरून ठोस प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे, सध्याच्या १० टक्के प्रवाशी कर जो भागभांडवल म्हणून वापरला जातो, त्याऐवजी तोच १० टक्के प्रवासी कर उत्पन्न म्हणून कायमस्वरूपी घेण्यास महामंडळास परवानगी देणे, उर्वरित प्रवाशी कर भांडवली अंशदान म्हणून महामंडळास वापरण्यास देणे, पथ कर व निरनिराळे कर बंद केल्यास एसटीचे उत्पन्नात वाढ होऊ शकते, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

Web Title: The ST Corporation has sought information of retiring employees and officers