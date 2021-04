मोठी बातमी - दहावी, बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या; वाचा कधी होणार?

दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या

- दहावीची परीक्षा जूनमध्ये, तर बारावीची मे महिन्यात

पुणे : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, राज्य सरकारने दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत शिक्षण मंत्री, शिक्षणाधिकारी यांची बैठक सोमवारी झाली. या बैठकीदरम्यान बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता दहावीची परीक्षा जूनमध्ये, तर बारावीची परीक्षा मे महिन्यात घेण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असून रुग्णांच्या संख्येतही झपाट्याने वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यापासून राज्य सरकार परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत चर्चा करत आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी परीक्षा पुढे ढकल्याबाबत विचार होत असून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेऊ, असे जाहीर मागील आठवड्यात शुक्रवारी जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे बैठकीद्वारे चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याबाबत माहिती देताना गायकवाड म्हणाल्या,‘‘मागील काही दिवसांपासून कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दहावी-बारावी हा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. अगोदरच अभ्यासाचा तणाव, त्यातच रुग्णांची वाढती संख्या हा मोठा चिंतेचा विषय झालेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांनी बोर्डाची परीक्षा कशी द्यायची, हा सर्वांसमोरचा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शालेय शिक्षण विभागाशी आज चर्चा केली. त्यात दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही सरकारची सर्वात प्रथम प्राथमिकता आहे. त्यामुळेच दहावी-बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. दहावीची परीक्षा सर्वसाधारणपणे जूनमध्ये होईल. तर बारावीची परीक्षा मे महिन्याच्या शेवटी होईल.’’

१. आता दहावी-बारावीच्या परीक्षा कधी होणार?

- यापूर्वी जाहीर केलेल्या नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे दहावीची परीक्षा सर्वसाधारणपणे जूनमध्ये, तर बारावीची परीक्षा मे महिन्यात होईल.

२. नवीन वेळापत्रक केव्हा जाहीर होणार?

- राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर होत असते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार दहावी-बारावीच्या मे-जून २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाईल.

३. प्रात्यक्षिक, श्रेणी सुधार आणि तोंडी परीक्षांचे काय?

- अद्याप या परीक्षाबाबत राज्य सरकारने काहीही जाहीर केलेले नाही. परंतु लवकरच या परीक्षांबाबत शालेय शिक्षण विभाग आणि राज्य मंडळातर्फे माहिती देण्यात येईल.



४. अन्य मंडळामार्फत होणाऱ्या परीक्षांचे होणार का?

- राज्यातील कोरोनाचा वाढत संसर्ग पाहता राज्य मंडळामार्फत होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सीबीएसई, आयसीएसई अशा अन्य बोर्डांनी देखील राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय स्वीकारावा, असे संबंधित मंडळांना सांगण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. मात्र, अन्य मंडळाच्या परीक्षांबाबत अद्याप निर्णय नाही.

५. परीक्षा पुढे का ढकलल्या?

मागील काही दिवसांपासून कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दहावी-बारावी हा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. अगोदरच अभ्यासाचा तणाव, त्यातच रुग्णांची वाढती संख्या हा मोठा चिंतेचा विषय झाला आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी बोर्डाची परीक्षा कशी द्यायची, हा प्रश्न समोर आहे. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे आरोग्य हेच राज्य सरकारची सर्वात पहिली प्राथमिकता आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याविषयक सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.