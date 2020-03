MPSC च्या परीक्षा तात्पुरत्या स्थगित; राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय!

मुंबई : संसर्गजन्य रोग कोरोनाने सध्या राज्यात थैमान घातले आहे. या आजाराचा फैलाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक कडक पावले उचलली आहेत. शाळा-महाविद्यालये ३१ मार्चपर्यंत बंद करण्यात आल्यानंतर आता एमपीएससीच्या परीक्षांबाबतही राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

राज्यात कोरोनाग्रस्त रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुंबईतील कस्तुरबा गांधी रुग्णालयास भेट दिली. आणि राज्यातील कोरोनाग्रस्तांचा आढावा घेतला. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या सूचना राज्य सरकारतर्फे देण्यात आल्या आहेत, असे सांगितले.

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या खंड २,३ आणि ४ मधील तरतुदीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच याचे एक पत्र राज्य लोकसेवा आयोगाला पाठविण्यात आले असल्याची माहिती राज्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी दिली.

या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, कोरोना या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून ३१ मार्च २०२० पर्यंत राज्य पातळीवरील घेण्यात येणाऱ्या विविध परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशा सूचना संबंधितांच्या मान्यतेने देण्यात आली असून याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. या वृत्ताला दुजोरा देणारे ट्विट राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केले आहे.

The State Govt in exercise of the Epidemic Act,1897 has postponed all exams of MPSC scheduled to happen in Maharashtra until 31st March 2020 or until further orders as precautionary measures against corona.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 15, 2020