"युक्रेनमधून महाराष्ट्रात परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही"

युक्रेनमधून महाराष्ट्रात परतलेल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात आला. युक्रेनमधून परतलेले २५० विद्यार्थ्यांच्या पुढील अभ्यासक्रमासाठी त्यांना भारतीय विद्यापीठांत सामावून घेण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. कुलगुरुंच्या अभ्यासगटांची व्याप्ती वाढवून सकारात्मक दृष्टीने सर्व बाबींची तपासणी करून महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी दिले. कोणत्याही परिस्थितीत युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. विधान भवन येथे युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. (Students returning from ukraine to maharashtra will not suffer academic loss)

युक्रेनमध्ये 18 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, दोन हजार विद्यार्थी हे केवळ महाराष्ट्राचे आहेत. आपल्या देशात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परिक्षा घेण्यात येते. मात्र, रशिया आणि युक्रेनमध्ये कुठलीही परीक्षा न घेता प्रवेश मिळतो. सोबतच शैक्षणिक शुल्कही भारतातील शुल्कापेक्षा कमी आकारले जात असल्याने जगभरातील विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये जात असतात.

हेही वाचा: नाना पटोले सोलापूर दौऱ्यावर! प्रणिती शिंदेंना कॅबिनेट की राज्यमंत्रीपद?

युक्रेन रशिया युद्धामुळे भारतीय विद्यार्थी मायदेशी परतले आहे. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून काही दिवसापुर्वी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (National Medical Commission) या विद्यार्थ्यांना त्यांची अपूर्ण राहिलेली इंटर्नशीप (Internship) भारतात पूर्ण करण्याची मान्यता दिली होती. यामुळे या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय.

आता राज्य सरकारने यावर पाऊले उचलत युक्रेनमधून परतलेले २५० विद्यार्थ्यांच्या पुढील अभ्यासक्रमासाठी त्यांना भारतीय विद्यापीठांत सामावून घेण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले तर विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती पाहता त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी यावेळी स्पष्ट केले.