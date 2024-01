संजय राऊत-रोहित पवारांनी उभा केलेला स्टंट.. मराठा आरक्षणाच्या विजयावर सदावर्तेंची टीका

मुंबई- सरकारने मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. यासंदर्भात शिंदे सरकारडून अध्यादेश जाहीर करण्यात आला आहे. यावरुन वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात लवकरत कोर्टात जाणार आहोत, अशी भूमिका सदावर्ते यांनी स्पष्ट केली.(Stunt by Sanjay Raut and Rohit Pawar criticism after Maratha reservation victory gunaratna sadavarte )

माझे मराठे बांधव आता ईडब्यूएसपासून वंचित राहतील. त्यांना EWS पासून दूर ठेवण्याचे हे षडयंत्र आहे. सरकारचा अध्यादेश एक नोटीस आहे. मागास आयोगामध्ये काय सुरु आहे. अधिकाऱ्यांचे संरक्षण कसं केलं जात आहे. याबाबत लवकरच कोर्टाचे दार ठोठावणार आहोत, असं सदावर्ते म्हणाले.

रोहित पवार आझाद मैदानात गेले होते. संजय राऊत, निखील वागळे यांनी आपली जागा पाहावी. अशा चाटू लोकांनी माझ्यावर बोलण्याचा अधिकार नाही. माझ्या मराठा बांधवांनी आपली एनर्जी वाया घालू नये. कायदा वाचावं, कलमं पाहावी. वाचाल तर वाचाल. जरांगेंनी कोणता अभ्यास केलाय माहिती नाही. जरांगेंकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, अशी टीका सदावर्ते यांनी केली.